На мастер-классы от Президентского оркестра едут топовые музыканты! Максим Приходовский о «Марафоне единства»
Музыка – это универсальный язык, который объединяет сердца и души людей, независимо от их профессии и социального статуса. И поэтому именно музыка – главная составляющая республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства». Об этом связующем звене, которое помогает создать атмосферу единства и сотрудничества, поговорили с гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Максим Приходовский, директор Дворца Республики.
Александр Меженный, ведущий:
Что для вас эта акция и чем занимается Дворец применительно к данному мероприятию?
Максим Приходовский, директор Дворца республики:
Давайте начнем с самого главного. 17 сентября на «Минск-Арене» глава государства дал старт республиканской акции «Марафон единства». Акция, которая объединила в себе не только концертную составляющую, но и ряд других мероприятий. На примере Могилева, за два дня было проведено 18 мероприятий. Концерт идет в том числе. Поэтому это и квест БРСМ, это и самые разнообразные, наполненные мероприятия. Все, что сказал Президент о том, чтобы это мероприятие охватило как можно большее количество наших людей, это и происходит.
Финальный концерт «Время выбрало нас» – это как раз про тот подарок Президента, концерт, который проходил на «Минск-Арене». Мы стараемся все вместе, конечно же, сделать его в каждом городе индивидуальным, чтобы он принципиально отличался. Понятно, есть какие-то определенные наборы музыкальных композиций, которые сохраняются, как символ акции «Марафон единства».
В прошлом году была акция «Беларусь – моя песня», когда на сцене Дворца Республики прошли отчетные концерты каждой области. Это по полторы тысячи, как минимум, участников этих концертов, где мы и увидели всю красоту, которая до Минска в большинстве своем не доезжала. Здесь у них была возможность выступить на главной сцене. Этот принцип заложен в каждом концерте «Время выбрало нас».
Начиная с Бобруйска, появился еще один формат в рамках «Марафона единства». Это мастер-класс, который дает заслуженный коллектив Республики Беларусь – Президентский оркестр Республики Беларусь. Это самые топовые музыканты, которые имеют уже определенные регалии, которые работают в Президентском оркестре более 20 лет.
Юлия Самусенко:
Почему, на ваш взгляд, «Марафон единства» собирает столько восторженных откликов?
Максим Приходовский:
Когда мы говорим об очень важных вещах, то, что касается наших людей, нашим людям, как и нам всем, нужно тепло. У нас сейчас за нашими границами крайне не спокойно. Мы все время находимся в таком жестком информационном поле. Президент все время акцентирует внимание на то, что мы живем, мы развиваемся и наша страна двигается дальше. Мы по-настоящему, мне кажется, с нашей стороны не до конца ценим все то, что мы имеем. Когда все спокойно, когда все хорошо, тогда кажется, это так и должно быть. Но у наших соседей, к сожалению, далеко все не так.
Когда ты слушаешь Президента и слышишь его тезисы, вроде бы ты все понимаешь, но пока ты сам лично не проедешь, пока ты лично не почувствуешь всю эту атмосферу, а в «Марафоне единства» оно все есть. Это особая теплота, и это особое взаимодействие между людьми.
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