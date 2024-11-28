На мастер-классы от Президентского оркестра едут топовые музыканты! Максим Приходовский о «Марафоне единства»

Музыка – это универсальный язык, который объединяет сердца и души людей, независимо от их профессии и социального статуса. И поэтому именно музыка – главная составляющая республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства». Об этом связующем звене, которое помогает создать атмосферу единства и сотрудничества, поговорили с гостем. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Максим Приходовский, директор Дворца Республики. Александр Меженный, ведущий:

Что для вас эта акция и чем занимается Дворец применительно к данному мероприятию?

Максим Приходовский, директор Дворца республики:

Давайте начнем с самого главного. 17 сентября на «Минск-Арене» глава государства дал старт республиканской акции «Марафон единства». Акция, которая объединила в себе не только концертную составляющую, но и ряд других мероприятий. На примере Могилева, за два дня было проведено 18 мероприятий. Концерт идет в том числе. Поэтому это и квест БРСМ, это и самые разнообразные, наполненные мероприятия. Все, что сказал Президент о том, чтобы это мероприятие охватило как можно большее количество наших людей, это и происходит. Финальный концерт «Время выбрало нас» – это как раз про тот подарок Президента, концерт, который проходил на «Минск-Арене». Мы стараемся все вместе, конечно же, сделать его в каждом городе индивидуальным, чтобы он принципиально отличался. Понятно, есть какие-то определенные наборы музыкальных композиций, которые сохраняются, как символ акции «Марафон единства». В прошлом году была акция «Беларусь – моя песня», когда на сцене Дворца Республики прошли отчетные концерты каждой области. Это по полторы тысячи, как минимум, участников этих концертов, где мы и увидели всю красоту, которая до Минска в большинстве своем не доезжала. Здесь у них была возможность выступить на главной сцене. Этот принцип заложен в каждом концерте «Время выбрало нас». Начиная с Бобруйска, появился еще один формат в рамках «Марафона единства». Это мастер-класс, который дает заслуженный коллектив Республики Беларусь – Президентский оркестр Республики Беларусь. Это самые топовые музыканты, которые имеют уже определенные регалии, которые работают в Президентском оркестре более 20 лет.