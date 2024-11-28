Белорусский юридический форум проходит в Минске

Крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. Белорусский юридический форум начал работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. Белорусский юридический форум начал работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первый день участники обсуждают широкий спектр тем на шести дискуссионных секциях: от правового просвещения до внедрения цифровых технологий в деятельность юристов. Основная тема – «Право в современном мире».
Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Название самого форума отражает его внутреннее содержание. Сегодня мир стремительно меняется. И мы не должны отставать от этого развития общественных отношений. Право не должно быть барьером в реализации прав, свободы и интересов граждан.
Право не должно быть барьером в обеспечении суверенитета, независимости страны. И именно для этого юристы всех профессий, я имею в виду адвокаты, нотариусы, люди, которые обеспечивают деятельность государственных организаций, просто организаций или государственных органов, собрались здесь, чтобы обсудить самые различные вопросы развития правовой системы нашей страны.
На площадке форума работает интерактивная выставка. Уникальные архивные материалы рассказывают об этапах становления белорусской государственности. Здесь можно поучаствовать в квизе и даже побывать на лекции по криминалистике.