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Белорусский юридический форум проходит в Минске

28 ноября 2024 11:08
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Крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. Белорусский юридический форум начал работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский юридический форум проходит в Минске-2

В первый день участники обсуждают широкий спектр тем на шести дискуссионных секциях: от правового просвещения до внедрения цифровых технологий в деятельность юристов. Основная тема – «Право в современном мире».

Белорусский юридический форум проходит в Минске-4

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Название самого форума отражает его внутреннее содержание. Сегодня мир стремительно меняется. И мы не должны отставать от этого развития общественных отношений. Право не должно быть барьером в реализации прав, свободы и интересов граждан. 

Право не должно быть барьером в обеспечении суверенитета, независимости страны. И именно для этого юристы всех профессий, я имею в виду адвокаты, нотариусы, люди, которые обеспечивают деятельность государственных организаций, просто организаций или государственных органов, собрались здесь, чтобы обсудить самые различные вопросы развития правовой системы нашей страны.

Белорусский юридический форум проходит в Минске-6

На площадке форума работает интерактивная выставка. Уникальные архивные материалы рассказывают об этапах становления белорусской государственности. Здесь можно поучаствовать в квизе и даже побывать на лекции по криминалистике.

# Право # Вадим Ипатов

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