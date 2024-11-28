Премьер-министр вручил государственные награды за высокий профессионализм и плодотворную работу
Никакие трудности и катаклизмы не страшны Беларуси, пока в нашей стране есть профессионалы, готовые самоотверженно трудиться во благо своей Родины. Во Дворце республики 28 ноября чествовали представителей самых разных сфер, которые внесли серьезный вклад в развитие Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этим летом страна столкнулась с одним из самых сильных ураганов в истории. Пострадали тысячи гектаров территории, жилые дома и производственные объекты. Без электроснабжения оставались десятки населенных пунктов. Однако благодаря сплоченности работников лесных хозяйств, спасателей, энергетиков и других специалистов проблемы удалось решить в максимально сжатые сроки. Все специальные службы работали фактически в круглосуточном режиме. Их усилия не остались незамеченными.
Государственные награды отличившимся вручил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Медали и благодарности получили также аграрии, госслужащие, работники сферы образования, науки и культуры.
Юрий Луцык, первый заместитель председателя Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:
Почетно, приятно, очень ответственно. Оценен наш труд. Труд не только мой, конечно, труд всего Белорусского общественного объединения ветеранов, который мы вкладываем в развитие нашего государства, в духовное развитие, в первую очередь, нашего государства. Конечно же, это не только моя награда, это награда всех нас, так как я представляю руководство нашей организации.
Валерий Ребковец, председатель Пинского горисполкома:
Конечно, эмоции положительные, спасибо Президенту, премьер-министру, облисполкому за данную награду. И я благодарен тем людям, с которыми вместе работал долгие годы. Сегодня работаю во благо нашего прекрасного Брестского, Пинского регионов, потому что благодаря им, благодаря совместной работе сегодня я получил эту награду.
Всего в списке награжденных порядка восьми десятков фамилий. Медалями «За трудовые заслуги» и «Франциска Скорины», благодарностями главы государства по традиции отмечают за многолетнюю плодотворную работу и высочайший уровень профессионализма.