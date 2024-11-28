Премьер-министр вручил государственные награды за высокий профессионализм и плодотворную работу

Никакие трудности и катаклизмы не страшны Беларуси, пока в нашей стране есть профессионалы, готовые самоотверженно трудиться во благо своей Родины. Во Дворце республики 28 ноября чествовали представителей самых разных сфер, которые внесли серьезный вклад в развитие Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим летом страна столкнулась с одним из самых сильных ураганов в истории. Пострадали тысячи гектаров территории, жилые дома и производственные объекты. Без электроснабжения оставались десятки населенных пунктов. Однако благодаря сплоченности работников лесных хозяйств, спасателей, энергетиков и других специалистов проблемы удалось решить в максимально сжатые сроки. Все специальные службы работали фактически в круглосуточном режиме. Их усилия не остались незамеченными.

Государственные награды отличившимся вручил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Медали и благодарности получили также аграрии, госслужащие, работники сферы образования, науки и культуры.