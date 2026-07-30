Новости по тегу #Арина Данильчик

Открытый Кубок Беларуси по боксу принимает Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки». Данный турнир является последней проверкой сил перед чемпионатом Европы, который стартует в Болгарии 15 сентября.
Белорусский бокс в последнее время на слуху благодаря успехам наших спортсменов. А вообще традиции белорусского бокса глубокие, богатые. Этот вид спорта щедр на таланты и звонкие имена.
Минск в 21-й раз принимает один из главных стартов в международном календаре боксеров – турнир памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева. 23 белорусских спортсмена настроены бороться только за медали.
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