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Новости по тегу #Арина Данильчик

Последняя проверка сил перед ЧЕ: как проходит турнир по боксу в «Стайках»?
30 июля 2026 20:28

Последняя проверка сил перед ЧЕ: как проходит турнир по боксу в «Стайках»?

Белорусские боксёры успешно выступили на турнире имени Героя СССР Ливенцева. Пообщались с инструкторами
28 ноября 2024 11:57

Белорусские боксёры успешно выступили на турнире имени Героя СССР Ливенцева. Пообщались с инструкторами

14 ноября на «Чижовка-Арене» пройдёт турнир по боксу памяти Ливенцева
12 ноября 2024 19:20

14 ноября на «Чижовка-Арене» пройдёт турнир по боксу памяти Ливенцева

Результаты белорусов во второй соревновательный день ЧЕ по боксу в Белграде
23 апреля 2024 20:53

Результаты белорусов во второй соревновательный день ЧЕ по боксу в Белграде

Белоруски завоевали восемь медалей на международном турнире по боксу «Байкал-2022»
22 июля 2022 19:33

Белоруски завоевали восемь медалей на международном турнире по боксу «Байкал-2022»