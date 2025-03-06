Белорусов пригласили поучаствовать в чемпионате по беспилотным системам в России
Суперсовременные инновационные технологии как драйвер экономического роста Союзного государства. Мирные инициативы с участием беспилотных летательных аппаратов и цифровизация логистики 6 марта были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дальновидный подход помог компактной Беларуси сохранить многие компетенции. Есть свои наработки. Их потенциал Президент предложил оценить совместно.
Лукашенко – военным: на экзамене в апреле-мае покажете, как вы лучше всех работаете с беспилотниками. Подробнее.
На выставке Президенту продемонстрировали различные беспилотные авиационные системы, которые могут выполнять целый спектр задач, в том числе специальных. Но и белорусы готовы брать высоты, а вот подготовиться к соревнованиям могут помочь братья-россияне.
У нас будет проводиться президентский форум «Россия – спортивная держава» в Самаре. Впервые в мире будет чемпионат по беспилотной системе на футбольном стадионе, на 40-тысячнике. Мы ждем команды из Беларуси, которые примут.
– Я же говорю, надо программу. Мы худо-бедно подготовить людей можем. Потому что прошлось мне когда-то: Шойгу организовал чемпионат по танковому биатлону, они все там телепались, телепались, я приехал к ребятам, посмотрел танки. Теперь знаю, почему россияне побеждали. Вы второе место твердо можете? Можем. Второе твердо занимают. Это уже неплохо. Но ты обещал такой танк, как россияне стреляют на биатлоне.
– Лучше в беспилотниках победить, мне кажется.
Вопрос о развитии и целесообразности использования искусственного интеллекта президент поднимал во время назначения состава правительства. Буквально на днях.
Лукашенко – правительству: не сидите в кабинете, переворачивая документы, а пройдитесь по всей стране. Подробнее.
В России к беспилотной эре готовятся серьезно, а эксплуатировать дроны будут готовить со школьной скамьи. К 30-му году количество учеников, изучающих такие программы, хотят увеличить до 1 миллиона 200 тысяч человек. Создавая операторов БПЛА, необходимо на союзном пространстве сохранить ген человека-творца. Потому что никакие художники с пропеллерами не заменят человеческого гения.
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