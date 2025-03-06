Белорусов пригласили поучаствовать в чемпионате по беспилотным системам в России

Суперсовременные инновационные технологии как драйвер экономического роста Союзного государства. Мирные инициативы с участием беспилотных летательных аппаратов и цифровизация логистики 6 марта были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дальновидный подход помог компактной Беларуси сохранить многие компетенции. Есть свои наработки. Их потенциал Президент предложил оценить совместно. Лукашенко – военным: на экзамене в апреле-мае покажете, как вы лучше всех работаете с беспилотниками. Подробнее.

На выставке Президенту продемонстрировали различные беспилотные авиационные системы, которые могут выполнять целый спектр задач, в том числе специальных. Но и белорусы готовы брать высоты, а вот подготовиться к соревнованиям могут помочь братья-россияне.

У нас будет проводиться президентский форум «Россия – спортивная держава» в Самаре. Впервые в мире будет чемпионат по беспилотной системе на футбольном стадионе, на 40-тысячнике. Мы ждем команды из Беларуси, которые примут.