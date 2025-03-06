Беларусь и Россия синхронизируют программы поддержки IT-компаний
Интеграционная «двойка» Минска и Москвы делает ставку на новые технологии. И речь не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о поддержке высокотехнологичных компаний вообще. Беларусь и Россия намерены синхронизировать действия в этом направлении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как именно – обсуждали сегодня, 6 марта, на площадке Парка высоких технологий на встрече с представителями российской компании «Иннопрактика» при участии Посткома Союзного государства.
Каков может быть эффект – детали в следующем сюжете.
С крепких рукопожатий начинается эта встреча! Площадкой для содержательного диалога стал Парк высоких технологий, которому в 2025 году – 20 лет. За столом переговоров представители IT-индустрии Беларуси и России. В каждой из стран уже наработан свой уникальный опыт. Пришло время объединить усилия.
Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров (Россия):
С 2019 года мы занимаемся высокотехом в России, продумываем меры поддержки, создаем преференциальную среду, чтобы наш высокотех комфортно развивался на российском рынке. У Беларуси накоплен огромный потенциал по высоким технологиям.
Александр Базанов, начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий:
Сегодня в рамках программ Союзного государства открывается еще дополнительная возможность – нам эти программы сближать. «Чемпионы», которых растят в России по своим правилам, и те «чемпионы», которых мы растим в Беларуси. Возможно, пришло время сблизить наши стандарты и посмотреть в будущее. И, может быть, вместе нам удастся сделать еще больше.
Есть уже не просто идеи – конкретные решения по интеграции IT-сферы двух стран. Одна из важных инициатив – «Национальные чемпионы», которая объединяет 124 компании – признанных лидеров IT-сектора со значительным экспортным потенциалом. Задача на перспективу – синхронизировать программы поддержки российских и белорусских высокотехнологичных компаний.
К «чемпионам», в которых готово вкладываться государство, относится компания «Геоскан» – крупнейший игрок на мировом рынке гражданской беспилотной авиации и малых космических аппаратов. В 2024 году компания запустила пять спутников, а сегодня ее представители в Беларуси с конкретными идеями сотрудничества. Почва для союзных проектов есть.
Павел Степанов, генеральный директор «Геоскан Москва» (Россия):
Мы планируем вместе с местными компаниями разрабатывать, брать лучшие наработки, решения в сфере искусственного интеллекта, в сфере обработки полученных фотографий, полученных снимков. И создание цифровых моделей, цифровых карт для принятия инженерами, агрономами.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Программы и проекты Союзного государства как действующий институт, на который расходуются средства союзного бюджета, должны максимально быть вписаны в общую работу, которую ведут правительства наших стран, министерства, ведомства по обеспечению должной конкурентоспособности нашей продукции, прежде всего в высокотехнологичной сфере.
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