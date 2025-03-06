Беларусь и Россия синхронизируют программы поддержки IT-компаний

Интеграционная «двойка» Минска и Москвы делает ставку на новые технологии. И речь не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о поддержке высокотехнологичных компаний вообще. Беларусь и Россия намерены синхронизировать действия в этом направлении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как именно – обсуждали сегодня, 6 марта, на площадке Парка высоких технологий на встрече с представителями российской компании «Иннопрактика» при участии Посткома Союзного государства.

С крепких рукопожатий начинается эта встреча! Площадкой для содержательного диалога стал Парк высоких технологий, которому в 2025 году – 20 лет. За столом переговоров представители IT-индустрии Беларуси и России. В каждой из стран уже наработан свой уникальный опыт. Пришло время объединить усилия.

Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров (Россия): С 2019 года мы занимаемся высокотехом в России, продумываем меры поддержки, создаем преференциальную среду, чтобы наш высокотех комфортно развивался на российском рынке. У Беларуси накоплен огромный потенциал по высоким технологиям.

Александр Базанов, начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий:

Сегодня в рамках программ Союзного государства открывается еще дополнительная возможность – нам эти программы сближать. «Чемпионы», которых растят в России по своим правилам, и те «чемпионы», которых мы растим в Беларуси. Возможно, пришло время сблизить наши стандарты и посмотреть в будущее. И, может быть, вместе нам удастся сделать еще больше.

Есть уже не просто идеи – конкретные решения по интеграции IT-сферы двух стран. Одна из важных инициатив – «Национальные чемпионы», которая объединяет 124 компании – признанных лидеров IT-сектора со значительным экспортным потенциалом. Задача на перспективу – синхронизировать программы поддержки российских и белорусских высокотехнологичных компаний.