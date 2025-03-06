Лукашенко рассказал о разнице между Америкой и Китаем в вопросе технологий
Суперсовременные инновационные технологии как драйвер экономического роста Союзного государства. Мирные инициативы с участием беспилотных летательных аппаратов и цифровизация логистики 6 марта были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беспилотная авиационная система – это самый зрелищный пункт, но не единственный в этой программе инновационной интеграции.
Понятно, что у нас история взаимоотношений длинная. Экономики интегрированы так, как мало какие экономики в мире так друг с другом увязаны. Большой объем торговли, большой объем экономических связей.
Перспективные направления сотрудничества с Россией: представлены от беспилотных систем до платформенной экономики. Над ними работает группа Крутого – Орешкина. Именно эти топовые управленцы и руководили рабочей группой по созданию интеграционных карт. Сейчас новая вершина сотрудничества – беспилотный ландшафт и в целом отрасли перспективной экономики. О каком политическом слиянии стран стоит переживать? Нас сближает кооперация будущего.
Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации Президента России:
Я вспоминаю тот период, 18-19 год, когда мы работали над теми картами. Было очень много слухов, что кто-то хочет лишить Беларусь независимости, присоединить и так далее. Глупо все, абсолютно. Мы видим, что согласование по разным сферам здесь активно очень продвигается.
Настает другой уровень экономической интеграции, другие экономические возможности. Это самое главное – экономика. В том числе вопрос технологический, один из ключевых с точки зрения совместного движения вверх и совместного достижения результатов. Беспилотия – это одна из технологических историй.
Сегодня Президенту доложили и о самых перспективных проектах для союзных инноваций. Платформенная экономика означает появление больших логистических центров, развитие дорожного туризма, об этом часто говорят на Высшем госсовете, и как следствие строительство скоростной железной дороги.
– Соединение Москва – Смоленск – Минск, точно работающая история, она у нас определена в качестве приоритета.
– До Бреста. Кстати, это в повестке у нас с Путиным, буквально первые вопросы. Я его все время подталкиваю: зачем тебе куда-то далеко строить? Там есть дорога. Надо в этом направлении. И не до Минска, а до Бреста. И это будет скоро. Он меня поддерживает в этом отношении.
Создание дата-центра, используя возможности нашей БелАЭС, совместная подготовка инженерных кадров и даже создание роботов. Но лучше всего инновации на службе человека проявляются в области здравоохранения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все, что вы говорили, мы достигли в рамках одной больницы. Это я у себя видел в центре, в больнице. Связи врачей центра и областных центров больниц – это не проблема, у нас это есть. Но вот это все увязать, как в Москве сделали, это очень важно. И нам это надо делать.
Исходя из критериев новизны, инновационности, технологичности и прорывного характера, выбрано 10 пунктов. Глава государства после презентации всех проектов резюмировал.
Александр Лукашенко:
Спасибо вам, спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он помощника своего прислал и показали это все. Все, что он рассказал, мне известно. IT-технологии, наш парк, который мы здесь создавали, меня китайцы учили. Они все-таки продвинуты в этом отношении.
Последнее, что я усвоил, разница между Америкой и Китаем – это два лидера (в искусственном интеллекте и так далее), идут разными путями. Американцы богатые, там всякие крутые, как и Дональд. Они идут фронтом по всем направлениям.
Китайцы, говорит, сообразили, молодцы. Они выбирают главное направление, добиваются успеха на конкретных направлениях. И вот то, что ты говорил по медицине, здравоохранению, они меня тогда еще учили этому. И вот это уже фактически реализовывается. Ну, может быть, вас пристегнуло то, что Россия огромная. Это большое дело. У нас тут компактно все.