Лукашенко рассказал о разнице между Америкой и Китаем в вопросе технологий

Суперсовременные инновационные технологии как драйвер экономического роста Союзного государства. Мирные инициативы с участием беспилотных летательных аппаратов и цифровизация логистики 6 марта были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беспилотная авиационная система – это самый зрелищный пункт, но не единственный в этой программе инновационной интеграции.

Понятно, что у нас история взаимоотношений длинная. Экономики интегрированы так, как мало какие экономики в мире так друг с другом увязаны. Большой объем торговли, большой объем экономических связей.

Перспективные направления сотрудничества с Россией: представлены от беспилотных систем до платформенной экономики. Над ними работает группа Крутого – Орешкина. Именно эти топовые управленцы и руководили рабочей группой по созданию интеграционных карт. Сейчас новая вершина сотрудничества – беспилотный ландшафт и в целом отрасли перспективной экономики. О каком политическом слиянии стран стоит переживать? Нас сближает кооперация будущего.

Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации Президента России:

Я вспоминаю тот период, 18-19 год, когда мы работали над теми картами. Было очень много слухов, что кто-то хочет лишить Беларусь независимости, присоединить и так далее. Глупо все, абсолютно. Мы видим, что согласование по разным сферам здесь активно очень продвигается. Настает другой уровень экономической интеграции, другие экономические возможности. Это самое главное – экономика. В том числе вопрос технологический, один из ключевых с точки зрения совместного движения вверх и совместного достижения результатов. Беспилотия – это одна из технологических историй. Сегодня Президенту доложили и о самых перспективных проектах для союзных инноваций. Платформенная экономика означает появление больших логистических центров, развитие дорожного туризма, об этом часто говорят на Высшем госсовете, и как следствие строительство скоростной железной дороги.

– Соединение Москва – Смоленск – Минск, точно работающая история, она у нас определена в качестве приоритета.

– До Бреста. Кстати, это в повестке у нас с Путиным, буквально первые вопросы. Я его все время подталкиваю: зачем тебе куда-то далеко строить? Там есть дорога. Надо в этом направлении. И не до Минска, а до Бреста. И это будет скоро. Он меня поддерживает в этом отношении. Создание дата-центра, используя возможности нашей БелАЭС, совместная подготовка инженерных кадров и даже создание роботов. Но лучше всего инновации на службе человека проявляются в области здравоохранения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что вы говорили, мы достигли в рамках одной больницы. Это я у себя видел в центре, в больнице. Связи врачей центра и областных центров больниц – это не проблема, у нас это есть. Но вот это все увязать, как в Москве сделали, это очень важно. И нам это надо делать.