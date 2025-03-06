Россия предлагает построить в Беларуси завод по производству беспилотников

Суперсовременные инновационные технологии как драйвер экономического роста Союзного государства. Мирные инициативы с участием беспилотных летательных аппаратов и цифровизация логистики 6 марта были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александру Лукашенко продемонстрировали новейшие российские разработки, которые планируют внедрять и в нашей стране. Одно из ключевых предложений – строительство завода по производству беспилотных авиационных систем. Речь об использовании единой технологической платформы, что, конечно, повысит экономическую эффективность и, безусловно, упростит разработку и производство. В год, как ожидается, с конвейера будет сходить до 100 тысяч единиц техники.

Вот такую картину нарисовал художник. Он установил мировой рекорд. Осилил мурал площадью 300 квадратов. После «Черного квадрата» Малевича теперь сложно чем-то удивить. Но ценность этого постмодернистского полотна в его исполнителе: вместо кисти творца – дрон. Куда катится, вернее, летит мир. Симбиоз научных, инженерных и даже управленческих решений говорит о беспилотных авиационных системах. Соседняя и союзная Россия анонсируют появление новой отрасли экономики – гражданских беспилотников. Курирует ее руководитель новой формации Максим Орешкин.

Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации Президента России:

Мы посмотрели то, какой эффект внедрение передовых технологий в беспилоте может дать экономике Беларуси. Очень большие эффекты и в сельском хозяйстве, и в логистике, и в электроэнергетике, и в целом ряде других направлений. Поэтому как раз демонстрировали, что может быть реализовано, что может быть здесь сделано, какие могут предприятия получиться, как выстроить подготовку кадров. Умы, практики и модераторы нового беспилотного ландшафта сегодня в Минске. Причем не только с идеями и гигабайтами презентаций, но и целой выставкой. Подготовились тщательно. Главный гость – Президент Беларуси.

– Он инкогнито инспектировал страну.

– Правильно сделал. В отличие от тебя.

Дроны в нашем медийном пространстве ассоциируются либо с полем боя, либо с обработками сельскохозяйственных полей. Надо смотреть шире. Беспилотники станут инструментом приоритетов геополитики. Все идут по этому пути. Дрон будет выступать не просто как единица, а элемент комплекса, а затем целой системы анализа, обработки и действий, ВПК, логистики, безопасности, строительства, энергетики и даже освоения территорий с экстремальными температурами. Там, где холодно, сложно и высоко. Вся их палитра, созданная под российским триколором, представлена в Минске.

Целевая задача – флот более 100 тысяч беспилотников в гражданских отраслях. Мы работаем в 18 странах мира и получаем технологии и обратно – базы для экспорта. Пока только футуристы могут себе представить, что в воздухе дроны будут сновать как машины по дорогам. Российский флагман отрасли «Транспорт будущего» – это и разработчики, и производители, и бизнесмены. Знают, чем привлечь внимание белорусского лидера.

– Мы оцифровали параметры Беларуси. 9 миллионов человек. Мы понимаем ВВП. Понимаем, сколько нужно дронов, по крайней мере, предлагаем, и какое будет влияние на ВВП. И стать экспортным потенциалом для всего мира.

– Не торопись. Вернись назад. Покажи, сколько эффект на сельское хозяйство.

– Да, конечно. Мы говорим, что на первом этапе 2 000 агродронов – до 1 миллиарда долларов ВВП.

Это не просто рекламная презентация. Это предложение деловой инициативы. Озвучено Президенту: давайте создавать такое производство в Беларуси. Лукашенко – военным: на экзамене в апреле-мае покажете, как вы лучше всех работаете с беспилотниками. Подробнее. На предложение построить в нашей стране завод по производству беспилотных авиационных систем с мощностью до 100 тысяч единиц ежегодно Президент ответил кратко, но емко. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовы на то, чтобы построить завод. Гарантируем, как договоримся, так будем работать по прибыли.

Это ближайшая перспектива. А учитывая политическую волю, как интенсивно у нас реализуются кооперационные проекты, должно все получиться. Россияне подчеркнули: нет закрытых тем для укрепления технологической самодостаточности Беларуси. Выставку сегодня посетили все заинтересованные лица.