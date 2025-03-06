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Эту память не стереть! Как встречает свою 100-ю весну участница Великой Отечественной войны?

06 марта 2025 18:13
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Женщины – не слабый пол. Во всяком случае, если речь идет о защите Родины. Участница Великой Отечественной войны Надежда Хохлова 6 марта принимала поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа». Накануне 8 Марта в гостях у труженицы тыла побывал губернатор Гомельской области Иван Крупко.

Трогательные моменты встречи – в материале Анны Корольчук.

Эту память не стереть! Как встречает свою 100-ю весну участница Великой Отечественной войны?-2

Надежда Хохлова родилась в украинском городе Балта. Войну встретила 17-летней девчонкой. А спустя два года ушла служить в химические войска под Свердловском. В тылу инструктировала тех, кто отправлялся на фронт.

Эту память не стереть! Как встречает свою 100-ю весну участница Великой Отечественной войны?-4

Надежда Хохлова, участница Великой Отечественной войны:
Химической войны не было, но надо было готовиться, может, поэтому ее и не было. Преподавали изучение средств противохимической защиты. Прежде чем отправить солдат на фронт, проходили полный курс обучения.

Она до сих пор хранит армейскую книжку и фотографии боевых подруг. Эту память не стереть.

Подробности в видео.

# ветераны # 8 Марта

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