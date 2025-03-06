Александр Лукашенко посетил выставку новейших российских БПЛА

Беспилотные системы и платформенная экономика. Перспективные работы сотрудничества в рамках Союзного государства 6 марта представили Президенту. Одной из них является общее цифровое небо и развитие беспилотных летательных аппаратов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставку новейших российских БПЛА посетил Александр Лукашенко. Но прежде с докладом выступили глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой и заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин. Они начали работу по углублению сотрудничества и интеграции экономик двух стран в 2018 году. В результате многого удалось достигнуть. Как минимум, речь о рабочих местах и росте товарооборота. 2025 год, как отметили докладчики, – возможность приумножить достигнутый ранее эффект.

Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации Президента России: В первую очередь посмотрели с точки зрения критериев новизны, инновационности, технологичности и чтобы определенный был прорывной характер. На самом деле, разные истории, вот 10 таких пунктов мы выбрали, с которых мы хотим эту работу начать. Первая история – это беспилотные авиационные системы, новая сфера, которая кардинально может изменить, как работают многие сферы экономики: логистика, сельское хозяйство, контроль за территорией, энергетика. На самом деле, это не просто производство беспилотников, это система управления, это система контроля. Как это сделать так? Я очень простую фразу говорю. В каком-то конкретном населенном пункте в целевом состоянии это сотни, тысячи беспилотников, которые одновременно существуют и в воздухе, и на земле. Это что означает? Это невозможно контролировать человеку. Это все должно быть автоматической системой. Это вопрос безопасности. Как сделать так, чтобы управление беспилотником никто не перехватил, чтобы он выполнял именно ту функцию в тех объемах, в которых это необходимо.

Еще одной крупной инициативой являются цифровые платформы, которые станут каналом для прямых поставок белорусской продукции на рынок России. Они уже хорошо себя зарекомендовали в регионах нашего главного партнера. Прежде небольшой производитель не мог пробиться на московский рынок ввиду сложной логистики. Теперь все эти вопросы на себя берет именно цифровая платформа. Тем не менее центральной темой 6 марта стали беспилотные летательные аппараты.

Россия предлагает построить в Беларуси завод по производству беспилотных авиационных систем с мощностью до 100 тысяч единиц ежегодно. Параллельно в соседней стране занимаются кадровым вопросом. Так, в каждой области, начиная со школы, вводят профильные специальности для прикладного обучения в сфере беспилотной техники.