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Природа чувствует весну. В Беларуси распустились первые подснежники

06 марта 2025 18:14
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В Беларуси распустились первые подснежники и гармонично дополнили мартовские плюс 16. Несмотря на теплый январь с его неожиданными температурными рекордами, они не спешили, а дождались своего времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природа чувствует весну. В Беларуси распустились первые подснежники-2

У всех растений свои внутренние часы. Подснежники зацвели именно тогда, когда пришел их срок, без спешки. Сейчас в саду можно увидеть и другие ранние цветы – например, весенник зимний с яркими желтыми лепестками. За ними подтянутся и другие весенние растения, так что впереди нас ждет настоящее цветочное пробуждение природы.

Природа чувствует весну. В Беларуси распустились первые подснежники-4

Ирина Аношенко экскурсовод Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:
Называют их подснежники, хотя их ботаническое название галантус. Мы привыкли видеть их среди снега, но климат меняется. Солнышко пригрело – и для них это как раз то самое время, чтобы показаться из земли.

Подснежники открыли сезон цветения. За ними появятся нарциссы и крокусы. Весна окончательно вступает в свои права, и природа играет новыми красками.

# Растения и цветы

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