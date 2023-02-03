За 1-й день заведение посетили 30 тысяч человек! Как началась эпоха ресторанов быстрого питания в СССР?
31 января 1990 года в Москве невиданный ажиотаж. Многотысячная очередь кольцом опоясывает Пушкинскую площадь. Ранее такая плотная вереница людей стояла разве что в Мавзолей. Ее точная длина была установлена лишь спустя две недели: 1 500 человек! Причиной столь повышенного внимания стало открытие первого в СССР ресторана быстрого питания, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Рассчитанный на 700 посадочных мест, он на тот момент стал самым большим в мире. А за первый день заведение посетили 30 тысяч человек!
Вячеслав Меньковский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России БГУ:
Люди шли, наверное, не булочку съесть. Люди шли соприкоснуться с другим миром, которого они раньше просто-напросто не знали. Говорить, что фастфуд – что-то, принесенное извне, представляется достаточно спорным, поскольку в Советском Союзе тоже был фастфуд. Это был свой, другой фастфуд, пирожки ведь на улице продавали.
Мечта советского человека о свободной кассе сбылась. Хоть и стоило удовольствие недешево, на картошку фри и пресловутые бургеры денег из семейного бюджета не жалели. Средний чек – девять рублей, в то время как в ресторане можно было запросто уложиться в пятерку. Но вот только мало кто в те годы думал о пользе того, что так ярко манило заграничной этикеткой.
Екатерина Давыдова, врач-диетолог:
Фастфуд, сахар, сахаросодержащие продукты, все наши сладости, конфеты, булочки, выпечка, хлебобулочные изделия, колбасные изделия, а также изделия промышленного производства быстрого приготовления сюда же относятся. И сладкие газировки, сладкие напитки. Это все составляет мусорную еду.
Только спустя годы диетологи в один голос затрубят о вреде фастфуда, а мир начнет опутывать сеть ресторанов быстрого питания. Невероятно, но сегодня от ожирения людей страдает куда больше, чем от голода. Культ еды захлестнет планету, сторонники пухлых щечек начнут проповедовать бодипотизив, а ушлые маркетологи из всех утюгов станут рекламировать новые заведения и привлекать посетителей хрустящей курочкой и газировкой.
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
И удержаться реально очень сложно, потому что сладкое – это про радость, удовольствие, про детство, где часто испытывал хорошие эмоции. Все дети говорят: дай сладенького. Даже подкормить своего внутреннего ребенка.
И речь уже не просто о красоте и следовании канонам глянца. Иногда некоторым приходится напоминать о выборе между жизнью и смертью. Планета становится все тяжелее, цифры на весах пугающими, а одышка и повышенное давление привычным состоянием. Специалисты ВОЗ подсчитали: если представить, что ожирения не существует, средняя продолжительность жизни людей на всей Земле возросла бы на пять лет. Но что на деле скрывает ожирение и с чем связана эта тревожная эпидемия XXI века?
Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета:
Сегодня произошла определенная трансформация, понимание, что такое ожирение. С точки зрения и медицинской, и меня как врача лично, я абсолютно убеждена, что ожирение – это серьезное хроническое заболевание, склонное к частому рецидивированию в отсутствие адекватного лечения. Если сказать простым языком, что такое хроническое заболевание, это заболевание, которое будет у человека всю жизнь.
Однако и без заморских ресторанов в жизни русского человека хватало искушений. Пасха, Новый год, дни рождения и новоселья – столы неизменно ломились от обилия щедро приправленных майонезом салатов, закусок и горячих. И все это в эпоху тотального дефицита.
Вячеслав Меньковский:
Слово, которое вы прекрасно знаете, и, вероятнее всего, в этом процессе тоже участвовали, называется блат. Да, было сложно что-то купить, просто зайдя в магазин, но практически у всех были какие-то знакомые, которые были связаны с этой сферой. Если вы уже к чему-то готовитесь, вы договаривались заранее. Вам оказывали услугу – вы, соответственно, оказывали какую-то другую услугу этому человеку. Это было массовое явление. В науке это называется структура, система неформальных связей.
Поесть впрок было делом чести, а для хозяйки считалось позором встретить дорогих гостей легким фуршетом. Застолья всегда поражали и поражают своей широтой. Настоящее испытание для организма.
Наталья Евтихова:
Для многих людей еда – это удовольствие и одно из самых доступных удовольствий. Если на концерт, в театр надо купить билеты; чтобы пойти на прогулку, надо приложить усилия. А для еды их минимум, потому что еда есть в каждом доме. Это быстрое удовольствие, которое получает человек. К тому же на уровне ДНК. Исторически так сложилось, что первое удовольствие, которое получал человек, – от вкусной еды. Это так и записано. Для большинства людей, во-первых, это удовольствия, которых, возможно, не хватает в их жизни.
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