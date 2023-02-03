За 1-й день заведение посетили 30 тысяч человек! Как началась эпоха ресторанов быстрого питания в СССР?

31 января 1990 года в Москве невиданный ажиотаж. Многотысячная очередь кольцом опоясывает Пушкинскую площадь. Ранее такая плотная вереница людей стояла разве что в Мавзолей. Ее точная длина была установлена лишь спустя две недели: 1 500 человек! Причиной столь повышенного внимания стало открытие первого в СССР ресторана быстрого питания, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Рассчитанный на 700 посадочных мест, он на тот момент стал самым большим в мире. А за первый день заведение посетили 30 тысяч человек!

Вячеслав Меньковский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России БГУ:

Люди шли, наверное, не булочку съесть. Люди шли соприкоснуться с другим миром, которого они раньше просто-напросто не знали. Говорить, что фастфуд – что-то, принесенное извне, представляется достаточно спорным, поскольку в Советском Союзе тоже был фастфуд. Это был свой, другой фастфуд, пирожки ведь на улице продавали.

Мечта советского человека о свободной кассе сбылась. Хоть и стоило удовольствие недешево, на картошку фри и пресловутые бургеры денег из семейного бюджета не жалели. Средний чек – девять рублей, в то время как в ресторане можно было запросто уложиться в пятерку. Но вот только мало кто в те годы думал о пользе того, что так ярко манило заграничной этикеткой.

Екатерина Давыдова, врач-диетолог:

Фастфуд, сахар, сахаросодержащие продукты, все наши сладости, конфеты, булочки, выпечка, хлебобулочные изделия, колбасные изделия, а также изделия промышленного производства быстрого приготовления сюда же относятся. И сладкие газировки, сладкие напитки. Это все составляет мусорную еду.

Только спустя годы диетологи в один голос затрубят о вреде фастфуда, а мир начнет опутывать сеть ресторанов быстрого питания. Невероятно, но сегодня от ожирения людей страдает куда больше, чем от голода. Культ еды захлестнет планету, сторонники пухлых щечек начнут проповедовать бодипотизив, а ушлые маркетологи из всех утюгов станут рекламировать новые заведения и привлекать посетителей хрустящей курочкой и газировкой.

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

И удержаться реально очень сложно, потому что сладкое – это про радость, удовольствие, про детство, где часто испытывал хорошие эмоции. Все дети говорят: дай сладенького. Даже подкормить своего внутреннего ребенка.

И речь уже не просто о красоте и следовании канонам глянца. Иногда некоторым приходится напоминать о выборе между жизнью и смертью. Планета становится все тяжелее, цифры на весах пугающими, а одышка и повышенное давление привычным состоянием. Специалисты ВОЗ подсчитали: если представить, что ожирения не существует, средняя продолжительность жизни людей на всей Земле возросла бы на пять лет. Но что на деле скрывает ожирение и с чем связана эта тревожная эпидемия XXI века?

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета:

Сегодня произошла определенная трансформация, понимание, что такое ожирение. С точки зрения и медицинской, и меня как врача лично, я абсолютно убеждена, что ожирение – это серьезное хроническое заболевание, склонное к частому рецидивированию в отсутствие адекватного лечения. Если сказать простым языком, что такое хроническое заболевание, это заболевание, которое будет у человека всю жизнь.