В Беларуси каждый человек имеет возможность реализовать свои таланты и быть успешным. На это обратила внимание Наталья Кочанова на вручении дипломов выпускникам с особенностями психофизического развития Минского государственного колледжа цифровых технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное мероприятие прошло в столичной Ратуше.

Документ об окончании учреждения образования по специальности «Микро- и наноэлектронные технологии и системы» получили 18 юношей и девушек. У дипломированных специалистов уже есть первые рабочие места. Профессиональный путь они продолжат на столичном «Интеграле». Ребята будут работать измерителями электрофизических параметров. Председатель Совета Республики отметила, что в нашей стране созданы все условия для самореализации. Разрабатывается и соответствующая законодательная база. Например, деятельность молодежи регулируют около 50 нормативных правовых актов.