В Беларуси каждый человек имеет возможность реализовать свои таланты и быть успешным. На это обратила внимание Наталья Кочанова на вручении дипломов выпускникам с особенностями психофизического развития Минского государственного колледжа цифровых технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное мероприятие прошло в столичной Ратуше.
Документ об окончании учреждения образования по специальности «Микро- и наноэлектронные технологии и системы» получили 18 юношей и девушек. У дипломированных специалистов уже есть первые рабочие места. Профессиональный путь они продолжат на столичном «Интеграле». Ребята будут работать измерителями электрофизических параметров. Председатель Совета Республики отметила, что в нашей стране созданы все условия для самореализации. Разрабатывается и соответствующая законодательная база. Например, деятельность молодежи регулируют около 50 нормативных правовых актов.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нас страна возможностей для всех. Мы рады, что в нашей стране те люди, которые имеют какие-то особенности в своем развитии, получают практически равные возможности для того, чтобы реализовать себя. Это обучение в школах, детских дошкольных учреждениях, колледжах, высших учебных заведениях. Мы в Совете Республики анализируем ситуацию, которая складывается у нас в стране, и, конечно, занимаемся активно работой в этом направлении. У нас есть совет, который мы создали у себя, где мы проводим заседания, где мы рассматриваем вопросы, которые касаются вот таких ребят, таких людей. Обсуждаем, чем еще можно им помочь, потому что законодательная база, которая действует в нашей стране, конечно, позволяет решать все эти вопросы.
Выпускники колледжа, получившие диплом с отличием, смогут продолжить обучение в столичном университете информатики и радиоэлектроники. Отметим, работа в этом направлении будет развиваться. В перспективе – создание IT-компании для людей с особенностями.