Белорусам нечего бояться! Карпенков – о военной угрозе, мобилизации и спецоперации

Новости Беларуси. О внутренней и внешней политике, ситуации на границах, слухах о мобилизации и военной угрозе, патриотическом воспитании наш политический обозреватель Григорий Азаренок пообщался с командующим внутренними войсками, генералом Николаем Карпенковым в программе «Неделя» на СТВ. Смотрите внеплановый выпуск «Тайных пружин политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня «Тайные пружины». Внеплановые. Праздничные. Все-таки День учителя. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Змагары в августе-сентябре 2020-го били по учителям прицельно. Но напоролись они на мужественных и стойких, сильных духом людей. И это наша подлинная интеллигенция, а не немецкая старуха-ренегатша с плавленным сырком вместо мозга. Поздравляем наших педагогов. А потом началось обучение змагаров. Не усвоили уроки в детстве – вам их преподали в жизни. Благодарите, змагарыши, учителей своих, которые ПР-73 приравняли к указке и хорошенько прочистили вам мозги. Лучшие учителя в вашей жизни – Батька и его генералы.

Обстановка находится под контролем. Но она может измениться в любой момент Григорий Азаренок:

Сейчас, наверное, всех волнует тема, происходящая вокруг Беларуси, – внешние наши границы, особенно наша южная. Мы знаем, что внутренние войска стоят на рубежах, они помогают нашим пограничникам, военным. Расскажите, какая обстановка. Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

На данный момент непосредственно, сегодня обстановка стабильная, находится под контролем. Пограничники работают на передних рубежах. Вооруженные Силы оказывают помощь нашим пограничным войскам. Мы работаем вместе. Буквально вчера только вернулся отряд, который нес службу в воинской части 3214, бригады специального назначения. Непосредственно за границей находились на таком достаточно ответственном направлении, в районе Столина, в районе погранпереходов службу несли. Там и болота, и подтоплено. С честью и достоинством выполнили все задачи, которые перед нами стоят. Наши представители внутренних войск работают в ставке Западного оперативного командования. Все, что происходит на границе: любой выстрел где-то прозвучал, беспилотный летательный аппарат пролетел, машина отъехала, подъехала – все нашими Вооруженными Силами и пограничниками контролируется. На данный момент обстановка находится под контролем. Да, она может измениться в любой момент, как обращал внимание глава государства. Могут появиться незаконные вооруженные формирования, диверсионные разведывательные группы могут перейти и совершить какие-то диверсии, атаки, но мы к этому готовы. У нас есть свои планы, которые нами отработаны, учения проведены. Поэтому при любом осложнении оперативной обстановки мы будем адекватно реагировать. Григорий Азаренок:

Следующая тема, вокруг которой много спекуляций, – так называемая мобилизация. Вот в России объявлена частичная мобилизация. Пытаются у нас из-за рубежа нагнетать панику, шатать. Мобилизации, частичной или полной, в Республике Беларусь не будет

Николай Карпенков:

В Российской Федерации объявлена частичная мобилизация. Призывают 300 тысяч человек. Да, это продиктовано необходимостью. И идет военная спецоперация высокой-высокой интенсивности. По оценкам специалистов Российской Федерации, интенсивность настолько высока, что на отдельных участках фронта превышает в два раза интенсивность боевых действий, которые были в Сталинграде. Ну, слава богу, нас это напрямую не касается. И как было сказано главой государства, какой-либо мобилизации, частичной, полной, в Республике Беларусь не будет. И оно именно так и есть. Я как командующий внутренними войсками все это дело подтверждаю. Никакой мобилизации нет. Да, есть планы, которые утверждаются на год вперед. И в соответствии с этими планами проводятся и учения, в том числе по мобилизационной подготовке. Все видят, какая военно-политическая обстановка. Какой же нормальный мужчина, какой нормальный отец, муж может сидеть сложа руки и в этой ситуации не поучаствовать, даже в небольших сборах, которые традиционно у нас проводятся не более двух недель, чтобы не проверить себя, не поучаствовать в обороне страны? Нормальные люди к этому очень хорошо относятся. Мы очень достойно встретим врага, если кто-то попытается к нам сюда сунуться Николай Карпенков:

Как было сказано главой государства, у нас нормальная, спокойная, стабильная обстановка, переживать нам не за что. Наше дело правое, как сказал глава государства Владимиру Владимировичу Путину, враг будет разбит, победа будет за нами. А мы нашу Республику Беларусь будем защищать, если в этом будет необходимость, на нашей территории. И врага мы очень достойно встретим, если кто-то попытается к нам сюда сунуться. Если, не дай бог, придет время и нужно будет с оружием в руках защищать свою страну, то в первых боях надо дать сокрушительный удар, нанести противнику неприемлемый ущерб, чтобы не было и мысли даже развязывать с нами какие-то конфликты и что-либо. Григорий Азаренок:

Западный мир просто сошел с ума, они просто обезумели. Их аналитики, идеологи бросаются воинственными заявлениями, особенно что касается таких стран, как Польша, Прибалтика, которые непосредственно возле нас. Американцы, англичане уже допускают ядерную войну, они говорят: ну что-то же останется, и вот тем, что останется, мы и будем править. Был Карибский кризис, был кризис в 80-е с этими «Першингами» в Европе. Сейчас, наверное, самый интенсивный, самый опасный. Как вы считаете?

Танки натовские стоят гусеницами у нашей границы. Они заявляют о ядерном оружии Николай Карпенков:

Военные люди так воспитаны, что мы этого не боимся. Мы готовы к любому развитию этой ситуации, которая есть. Мы знаем, для чего мы здесь. Я знаю, уверен на 100 %, что мы победим. Сейчас морально-психологическое напряжение дошло до самого-самого предела. И Республике Беларусь, и Российской Федерации отступать некуда. НАТО пришло, танки натовские стоят гусеницами у нашей границы. Они заявляют о ядерном оружии и так далее. Ну, мы никогда не жили так жирно и так счастливо, как жили все эти народы. И, как было сказано, заявлено и главой государства, мы обязаны победить, у нас выбора другого нет. И я уверен, что до самого-самого такого момента применения оно не дойдет. Они сломаются. Мы в этой ситуации крепче, мы за свою Родину. Как говорил Александр Невский: кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Принципы эти никогда не менялись. И я хотел бы сказать, что бояться в этой ситуации нечего. Враг сломается. Григорий Азаренок:

Они уже даже просто не пытаются выглядеть людьми, они глумятся над каждой смертью любого человека гражданского в России, Украине. Они призывают всех убивать, призывают сюда прийти войной – или натовские страны, или сами пытаются создавать полки, батальоны, хоругви и так далее. Они не скрывают, что они устроят здесь террор, введут здесь тотальную националистическую диктатуру и будут просто ломать народ через колено. Они уже это все произнесли. Наши люди это все поняли, сейчас осознали. Но они изначально такими были, наши оппоненты, или они за рубежом под командой спецслужб западных просто деградировали до откровенных нацистов и сумасшедших?

Никого здесь не будет, в Беларуси будет тихо и спокойно, мы за это отвечаем Николай Карпенков:

Они обезумели и деградировали на фоне всего того, что происходит. От них все больше и больше требуется каких-то словесных бравад, подвигов. И они все больше и больше себя в этом деле, в этом безумии превосходят. Бесовщина, реально. Ведь все символы, которые там есть, сатанинские. И в них настолько вселился дьявол, что… Вот есть фильм «Бешеные псы». Реально бешеные псы, которые заслуживают только одного – смерти. И эти все призывы – зайти на территорию Республики Беларусь, устроить здесь войну, начать свой победоносный поход по освобождению. Вы знаете, даже здравомыслящей какой-то оппозиции… Понятно, кого-то что-то не устраивает, кому-то кажется, что ему недоплатили или его не заметили, не оценили, такие всегда есть. Не исключаем, что есть и потомки тех, которые немцев встречали в Первую мировую, во Вторую мировую. Служили им. И как сейчас становится известно, и я многих моментов не знал, что и украинцы здесь, у нас, националистические батальоны творили ужасы, изуверство, уничтожение людей. И родственники их им прислуживали. Все это, конечно, есть, оно сохранялось. Мы, люди, старались в этой ситуации их простить – как говорится, сын за отца не отвечает. Оказывается, отвечает, и еще как. И они, оказывается, ждали своего момента, чтобы себя проявить. И все эти безумства, которые они сейчас заявляют, что они придут и что-то сделают… Даже та часть оппозиции, которая есть, она это не приемлет. Ведь мы имеем определенный аппарат, мы имеем определенную связь. И мы слышим оттуда лозунги, что нет, мы не приемлем. Есть заявления. Они – это обезумевшие, им там платят, им это сейчас нужно, потому что без этого они не будут получать своего вознаграждения. И они должны свое вознаграждение подтвердить. Ведь я знаю отдельных героев, погоны носили, это были трусы. Он на задание едет, у него из рук все сыпется. Там бойцы дерутся, кого-то скручивают, он убегает с телефоном и в это время вызывает помощь, не участвуя в силовом задержании или обезвреживании преступника. И они сейчас там сидят и на камеру заявляют. Я очень хорошо их знаю. Хорошо, что такие там находятся. Они ничего не сделают. Это просто трусы, лжецы и предатели. Белорусы на всех уровнях, даже там, которые имеют какие-то вопросы, и амнистия, которая у нас будет произведена, она нас консолидирует, она нас сплотит. И с первых шагов, если будет попытка, они получат просто сокрушительный удар, они получат его даже на упреждение. Никого здесь не будет, и здесь, в стране, все будет тихо и спокойно. Мы за это отвечаем.

Ровно год назад, 2 октября прошлого года, на базе войсковой части 3214 был создан военно-патриотический клуб «Рысь». Инициатором был наш Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. А далее в системе МВД благодаря министру внутренних дел, командующему внутренними войсками был создан первый клуб, который функционирует уже год. Время показало, что мы двигаемся по правильному пути, что детям это нравится. И самое главное, сегодня они фактически готовы с нами стать в строй на защиту нашей любимой Родины Республики Беларусь. Дети прекрасно понимают, и мы это сознаем, что без прошлого нет настоящего. Никто не забыт, ничто не забыто. Самое главное, что ребятишки это прекрасно осознают. И даже в эту погоду они готовы поехать в это место, чтобы еще раз посмотреть на эту святыню, на этот памятник и принять участие в благотворительной акции по наведению порядка в этом священном месте.

Эти люди были ни в чем не виноваты. Тогда их не смогли защитить. Знаю, что там были дети моего возраста. Но такое больше никогда не повторится, мы свою страну защитим.

Никакое слово так не пронзится в сердце, как посещение этого комплекса, а потом еще небольшая трудовая акция. За этими ребятами будущее. И вот это, можно сказать, прививка от того, что кто-то на них попробует как-то повлиять, изменить их точку зрения. Сегодня они сами увидели, что происходило на этой земле.

В «Рыси» воспитываются настоящие мужчины. И самый важный момент, что наши военные очень трепетно относятся к детям. Они стараются их обучить, это в первую очередь, но и также уберечь их, относятся к ним, как к деткам. Но в том числе там присутствует дисциплина.

Пройдут годы, и мы увидим, что то, что сегодня мы посеяли в виде небольшого зернышка, вырастет в большое колосистое поле. И мы будем уверены, что наша страна в надежных руках.

Я очень люблю свою Родину.

У нас самый лучший Президент.

Я буду защищать Беларусь.

Враг не пройдет.

Спецназ сила, я пойду в спецназ.

«Рысь» – это круто.

Я буду защищать своих родителей.

Товарищ Президент, мы не подведем.

Змагары, даже не надейтесь.

Николай Карпенков:

Дорогие наши воспитанники военно-патриотического клуба «Рысь», огромное вам спасибо за такое добросовестное, регулярное посещение всех занятий в военно-патриотическом клубе, за ваше старание, за вашу учебу, за ваше участие во всех мероприятиях, и общественных, и политических, и трудовых. Огромное спасибо вашим родителям за ту поддержку, которую они оказывают вам, за то доверие, которое они нам оказали. Мы, дорогие наши дети, вас очень-очень любим. Желаем исполнения всех желаний, хорошего настроения, здоровья, желаем, чтобы вы все поступили именно туда, куда хотите, чтобы в ваших семьях, в ваших домах все было очень-очень хорошо и мы дальше вместе с вами развивали новейшее военно-патриотическое воспитание. Огромное вам спасибо. Вы вас очень любим.