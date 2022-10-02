«Аудит российской компании сможет провести аудиторская компания Республики Беларусь». Что меняется на рынке услуг в ЕАЭС?

Условия для ведения бизнеса в ЕАЭС улучшатся. На неделе Президент подписал сразу несколько законов в этом направлении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о соглашениях, которые касаются корректировки самого договора о ЕАЭС, создания единого рынка аудиторских услуг и другого.

Важный момент – создание единого рынка аудиторских услуг в ЕАЭС. Это позволит добиться прозрачности в данной сфере и обеспечит равные условия для предприятий стран-участниц ЕАЭС. Как результат – более тесные экономические связи между государствами и более гибкая система аудита. Для этого вводятся и единые требования к аудиторам, и механизмы их внутренней проверки, и национальные реестры. При этом надо быть готовым, что конкуренция на рынке сильно вырастет: к примеру, свои услуги в Беларуси смогут предлагать российские, казахстанские и другие фирмы.