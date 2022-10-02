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«Аудит российской компании сможет провести аудиторская компания Республики Беларусь». Что меняется на рынке услуг в ЕАЭС?

02 октября 2022 19:08
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Условия для ведения бизнеса в ЕАЭС улучшатся. На неделе Президент подписал сразу несколько законов в этом направлении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о соглашениях, которые касаются корректировки самого договора о ЕАЭС, создания единого рынка аудиторских услуг и другого.

«Аудит российской компании сможет провести аудиторская компания Республики Беларусь». Что меняется на рынке услуг в ЕАЭС?-1

Важный момент – создание единого рынка аудиторских услуг в ЕАЭС. Это позволит добиться прозрачности в данной сфере и обеспечит равные условия для предприятий стран-участниц ЕАЭС. Как результат – более тесные экономические связи между государствами и более гибкая система аудита. Для этого вводятся и единые требования к аудиторам, и механизмы их внутренней проверки, и национальные реестры. При этом надо быть готовым, что конкуренция на рынке сильно вырастет: к примеру, свои услуги в Беларуси смогут предлагать российские, казахстанские и другие фирмы.

«Аудит российской компании сможет провести аудиторская компания Республики Беларусь». Что меняется на рынке услуг в ЕАЭС?-4

Виталий Васюков, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Актуальность вопроса состоит в том, что аудит, как обязательный, так и необязательный, проводят множество субъектов хозяйствования как государственной формы собственности, так и негосударственной, это в каждой стране, в том числе в странах ЕАЭС. Соответственно, они привлекают для аудиторской проверки компании или индивидуальных предпринимателей, которые занимаются этой деятельностью. То есть аудит российской компании сможет провести аудиторская компания Республики Беларусь.

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# ЕАЭС # общество # Виталий Васюков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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