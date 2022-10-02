Какая она, первая учительница, и кто помог начать музыкальную карьеру? Спросили у участницы поп-группы «AURA»

Новости Беларуси. Творческий подход в образовании только приветствуется. Главное – найти педагога, способного заинтересовать и привить любовь к предмету, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. У каждого из нас есть такой пример. И в День учителя, который в Беларуси отмечают 2 октября, как никогда уместно вспомнить о педагогах и еще раз поблагодарить их.

Гастроли, разъезды, выступления – почти все свое время она проводит на сцене. Вот и сегодня ее выступления ждет огромный зал. Но перед выходом на сцену, под ивой, будто со школьного двора, есть минутка полистать альбом и рассказать о своей школьной поре.

А учительницу первую свою помнишь? Юлия Быкова, солистка группы «AURA»:

Помню. У нас была такая учительница опытная, пожилая уже, строгая, мы ее немножко боялись. Но она очень активно следила не только за тем, какие знания мы получали, но еще у нас была очень интересная культурная жизнь.

– Но помимо учительницы первой в общеобразовательной школе актуально спросить про учительницу первую, которая научила тебя петь, которая тебя в жизнь ввела как исполнителя, вокалиста.

– Я хочу передать огромный привет Алле Михайловне Новицкой. Это мой первый педагог по вокалу. Мы сейчас общаемся. Если я иду мимо, это сейчас Центр детей и молодежи республиканский, тогда это был Дворец пионеров, если вижу ее, захожу.

Дорогие друзья, у меня рабочее настроение, рабочее время. Сейчас я буду поздравлять военную часть 5448 с праздником. Тем не менее для любимых, дорогих учителей у меня всегда найдутся время и возможность поздравить с Днем учителя, пожелать мира, благополучия, любви и всего самого-самого доброго. И, конечно, от артистки самый лучший подарок – это песня. А самое лучшее признание для ученика, в том числе труда учителя, вложенного в него, – это аплодисменты.

«Если бы не она, я бы вообще был двоечником». Олег Гайдукевич встретился с любимым учителем спустя долгие годы. Читайте здесь. Аплодисменты эти всем педагогам Беларуси, которые выбрали не самую простую профессию, возможно, не самую прибыльную, но точно одну из самых важных для отдельно взятого маленького ученика, которым однажды был каждый из нас. И не стоит об этом забывать.