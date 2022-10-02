«Если бы не она, я бы вообще был двоечником». Олег Гайдукевич встретился с любимым учителем спустя долгие годы

Новости Беларуси. Творческий подход в образовании только приветствуется. Главное – найти педагога, способного заинтересовать и привить любовь к предмету, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. У каждого из нас есть такой пример. И в День учителя, который в Беларуси отмечают 2 октября, как никогда уместно вспомнить о педагогах и еще раз поблагодарить их.

Вся ее жизнь так или иначе сопряжена со сферой образования. Сейчас Марианна Щеткина кандидат социологических наук, доцент и читает лекции в Академии управления при Президенте, а в далеком прошлом, можете себе представить, – учитель физики высшей категории. Сегодня ее пришел поздравить ученик, с которым практически каждый день видится, но такого сюрприза она не ожидала.

Здравствуйте, Марианна Акиндиновна! День учителя. Мне сегодня повезло, что...

– Подождите, вы же не в этой группе!

– Я во всех группах страны. Мне повезло, что у меня в жизни было несколько знаковых учителей, которые сделали меня тем, кто я есть.

– Откуда вы здесь, Олег Сергеевич?

– Из Минска, из парламента, недалеко. Одним из таких преподавателей моих, который запомнился мне, который у меня в голове отложился, это мой учитель физики Марианна Акиндиновна Щеткина. Благодаря ей я понял, что физиком я не стану. Но при этом я с удовольствием ходил к ней на уроки, потому что она прекрасно учила. Было интересно слушать. Если бы не она, я бы вообще был двоечником по физике, потому что физику не люблю, химию не люблю, биологию не люблю, я гуманитарий. Но она так умела преподавать, что даже я, который в физике ноль, стал в чем-то разбираться. Поэтому спасибо вам огромное и с Днем учителя!

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Спасибо большое, что нашел меня. Действительно очень приятно. Это какие, 1990-е годы? Замечательные 1990-е годы. Мы сегодня говорили о том, что личность всегда растет, и нужно смотреть, начиная со школьной парты, потому что в школе все как на ладони: и дети, и взрослые. Вообще, всегда ученики учат тому, что надо быть справедливым, надо быть честным, никогда не вилять хвостом, а делать все так, как положено. В памяти сразу всплыли теплые воспоминания и даже открылась тайна, которую Олег Гайдукевич хранил столько лет.

– Я никогда не знала, что ты физику не любишь.

– Надо же было учиться так, чтобы вы так и думали.

– Это социальные отношения. Юлия Артюх:

Олег Сергеевич, а в школе на выборы старосты баллотировались?