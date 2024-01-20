«БЕЛДЖИ» втрое нарастил объём продаж на внутреннем рынке и вдвое в России

Беларусь всегда славилась производством пассажирской, грузовой, сельскохозяйственной и дорожной техники. Но в этом списке не хватало легкового автомобиля. Накануне Президент посетил завод «БЕЛДЖИ», где с конвейера сходят отечественные легковушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводя итоги, можно сказать, что в целом белорусская отрасль автомобилестроения чувствует себя хорошо. Но перехваливать предприятия, в том числе «БЕЛДЖИ», не стоит. Как подчеркнул глава государства, есть куда расти. В том числе в вопросе производства и развития электротранспорта.

Решение о том, что белорусскому автомобилю быть, приняли в 2015 году. Тогда же оппоненты власти посмеялись над задачей, восприняли ее как несбыточную. Но слушать нужно было внимательно, а не вырывать фразы из контекста. Уже на старте Президент обозначил, что создавать легковое авто в одиночку глупо и, по сути, невозможно. Потому искали страну, которая смогла бы оказать помощь в этом вопросе. К слову, Александр Лукашенко производство легковушки ставил в одну линию с реализацией проектов космической отрасли и строительства АЭС.