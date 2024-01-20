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«БЕЛДЖИ» втрое нарастил объём продаж на внутреннем рынке и вдвое в России

20 января 2024 10:35
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Беларусь всегда славилась производством пассажирской, грузовой, сельскохозяйственной и дорожной техники. Но в этом списке не хватало легкового автомобиля. Накануне Президент посетил завод «БЕЛДЖИ», где с конвейера сходят отечественные легковушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не просто смена логотипа! Лукашенко доложили об успехах на заводе «БЕЛДЖИ».

«БЕЛДЖИ» втрое нарастил объём продаж на внутреннем рынке и вдвое в России-1

Подводя итоги, можно сказать, что в целом белорусская отрасль автомобилестроения чувствует себя хорошо. Но перехваливать предприятия, в том числе «БЕЛДЖИ», не стоит. Как подчеркнул глава государства, есть куда расти. В том числе в вопросе производства и развития электротранспорта.

Решение о том, что белорусскому автомобилю быть, приняли в 2015 году. Тогда же оппоненты власти посмеялись над задачей, восприняли ее как несбыточную. Но слушать нужно было внимательно, а не вырывать фразы из контекста. Уже на старте Президент обозначил, что создавать легковое авто в одиночку глупо и, по сути, невозможно. Потому искали страну, которая смогла бы оказать помощь в этом вопросе. К слову, Александр Лукашенко производство легковушки ставил в одну линию с реализацией проектов космической отрасли и строительства АЭС.

«БЕЛДЖИ» втрое нарастил объём продаж на внутреннем рынке и вдвое в России-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Была поставлена задача найти страну, которая готова нам помочь на основе их технологий, наших технологий создать приемлемый автомобиль. Автомобиль для нашего народа, чтобы он и по качеству, и по цене был для нас выгоден.

«БЕЛДЖИ» втрое нарастил объём продаж на внутреннем рынке и вдвое в России-7

В 2017-м с конвейера сошел первый автомобиль «БЕЛДЖИ». Мечта сбылась. Производство –хоть и тяжелая, но посильная задача. Остро стоял вопрос рынка. В конце концов, в то время в соседней России работало около 30 компаний по сборке легковых авто. Президент сделал ставку на более низкую цену белорусской легковушки (при этом достойного качества), а также на рекламу. Так, вся вертикаль власти сменила иномарки на отечественные машины. Кроме того, появились льготные кредиты на покупку «БЕЛДЖИ». Кстати, о них Президента спрашивали сотрудники завода и 19 января. Просили не отменять.

Лукашенко о программе кредитования для «БЕЛДЖИ»: цели достигли – спрос бешеный. Подробнее.

«БЕЛДЖИ» втрое нарастил объём продаж на внутреннем рынке и вдвое в России-10

Что касается экономических показателей, то «БЕЛДЖИ» втрое нарастил объемы продаж на внутреннем рынке, а на ключевом внешнем – речь о российском – вдвое. Но одной из главных задач, на которую ориентирует Президент, по-прежнему остается локализация производства и выпуск собственного автомобиля. Это касается всех предприятий отрасли.

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# Автомобилестроение в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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