Иван Кубраков и сотрудники МВД окунулись в прорубь на Крещение

Министр внутренних дел и сотрудники МВД приняли участие в акции, приуроченной к празднованию Крещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров оборудовали купель, в которую после молебна окунулись правоохранители.

Поддержали традицию военнослужащие внутренних войск, курсанты, лицеисты – приезжали со всей страны семьями. По словам Ивана Кубракова, это лучшее свидетельство единства и сплоченности коллектива.

– Традиция, которая передается испокон веков. – Наши отцы здесь, мы за отцами следуем. Берем пример с курсовых наших. Хорошая связь поколений и традиций.

Я уже окунаюсь в пятый раз. Традиции вообще все хороши, все нужно чтить. Но Крещение – это одна из традиций очищения.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Крещенская традиция для сотрудников органов внутренних дел значит многое. С каждым годом сотрудников становится все больше, которые приходят сюда, приезжают с семьями, чтобы окунуться в прорубь. Ведь в такой мороз, такой холод, чтобы окунуться, необходимы определенная закалка, сила духа.

После праздничного омовения все желающие могли угоститься горячим чаем, сладостями и солдатской кашей.