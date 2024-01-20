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Иван Кубраков и сотрудники МВД окунулись в прорубь на Крещение

20 января 2024 07:45
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Министр внутренних дел и сотрудники МВД приняли участие в акции, приуроченной к празднованию Крещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров оборудовали купель, в которую после молебна окунулись правоохранители.

Иван Кубраков и сотрудники МВД окунулись в прорубь на Крещение-1

Поддержали традицию военнослужащие внутренних войск, курсанты, лицеисты – приезжали со всей страны семьями. По словам Ивана Кубракова, это лучшее свидетельство единства и сплоченности коллектива.

Иван Кубраков и сотрудники МВД окунулись в прорубь на Крещение-4

– Традиция, которая передается испокон веков.
– Наши отцы здесь, мы за отцами следуем. Берем пример с курсовых наших. Хорошая связь поколений и традиций.

Иван Кубраков и сотрудники МВД окунулись в прорубь на Крещение-7

Я уже окунаюсь в пятый раз. Традиции вообще все хороши, все нужно чтить. Но Крещение – это одна из традиций очищения.

Иван Кубраков и сотрудники МВД окунулись в прорубь на Крещение-10

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Крещенская традиция для сотрудников органов внутренних дел значит многое. С каждым годом сотрудников становится все больше, которые приходят сюда, приезжают с семьями, чтобы окунуться в прорубь. Ведь в такой мороз, такой холод, чтобы окунуться, необходимы определенная закалка, сила духа.

После праздничного омовения все желающие могли угоститься горячим чаем, сладостями и солдатской кашей.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков

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