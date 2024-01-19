Лукашенко о программе кредитования для «БЕЛДЖИ»: цели достигли – спрос бешеный

Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают пять моделей легковых автомобилей: четыре кроссовера и один седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если быть до конца честными, залог высоких продаж Geely в лояльной кредитной политике. Это прекрасно понимают в том числе работники завода. В некоторый степени эта мера поддержки и для них самих. Отсюда закономерен интерес и просьба не сворачивать программу кредитования. Президент откровенен – от идеи не в восторге, все же мы должны производить товар, который человек захочет и сможет купить за реальные деньги. Здесь и сейчас, но пока такое себе позволить можем.