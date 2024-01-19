Лукашенко о программе кредитования для «БЕЛДЖИ»: цели достигли – спрос бешеный

Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают пять моделей легковых автомобилей: четыре кроссовера и один седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если быть до конца честными, залог высоких продаж Geely в лояльной кредитной политике. Это прекрасно понимают в том числе работники завода. В некоторый степени эта мера поддержки и для них самих. Отсюда закономерен интерес и просьба не сворачивать программу кредитования. Президент откровенен – от идеи не в восторге, все же мы должны производить товар, который человек захочет и сможет купить за реальные деньги. Здесь и сейчас, но пока такое себе позволить можем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы создать это предприятие и раскрутить спрос, я пошел на то, чтобы предоставить эту программу. Пока мы не отменяем ее [программу кредитования – прим. ред.]. Будем смотреть, как вы будете работать, будем считать деньги. И если ситуация будет более-менее терпимой, мы будем этой программы придерживаться. Но в данной ситуации, когда очередь стоит за автомобилями, это неправильно. Нигде в мире этого нет. Цель моя была дать деньги (льготы фактически) и раскрутить спрос. Мы этой цели и достигли – спрос бешеный. Надо эти механизмы отменять. Пока не будем. Да, это выгодно для людей, но это не ахти какие огромные деньги. Пока экономика наша терпит.
Читайте также:
Лукашенко: «Мир ошалел, конкуренция доходит до военных действий»
«Люди хотят покупать этот автомобиль». Лукашенко приехал на завод «БЕЛДЖИ»
Лукашенко: «Если электромобиль – будущее, давайте этим будущим заниматься сейчас