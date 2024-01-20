У Летнего амфитеатра в Витебске к «Славянскому базару» появится новая подсветка

Главные фестивальные площадки Витебска уже вовсю готовятся к «Славянскому базару» и Форуму регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы летом зрители могли сполна насладиться творчеством, сейчас идет реконструкция концертного зала и готовятся проектные работы по замене покрытия крыши Летнего амфитеатра.

На одной из основных площадок звук музыкальных инструментов сменился строительным гулом. Творческие коллективы временно переехали в учреждения образования и культуры. Ежедневно на реконструкции концертного зала трудится около 200 человек. Объект включен в государственную инвестиционную программу. Внешне дворец уже преобразился. Работы по наружному благоустройству выполнены на 95 %.

Глеб Лапицкий, генеральный директор ЦК «Витебск»:

Сейчас все строительные силы направлены на внутренние помещения, на внутренние инженерные сети и на закупку оборудования. Уже закуплено современное светодиодное оборудование, видеопроекционное оборудование. В ближайшее время мы ждем закупку и поставку светового и звукового оборудования. Мы надеемся, что 10 июня, так как у нас стоит срок подготовки всех объектов, коллективы вернутся уже на свои репетиционные площадки, потому что, необходимо отметить, все, что мы готовим к Форуму регионов, к «Славянскому базару» – это будут те многофункциональные помещения, залы, репетиционные залы, оборудование, которые мы будем использовать и впредь в работе Центра культуры «Витебск».