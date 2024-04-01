Чемоданова о кандидатах в делегаты ВНС: для нас важно сохранить тот мир, который достался дорогой ценой
1,2 тысячи человек, которые возьмут на себя ответственность за судьбоносные решения в жизни нашей страны. Их выбирают из миллионов, им доверяют целые коллективы и предприятия, они не раз доказали преданность стране, компетентность и патриотизм. Они представляют все сферы жизни Беларуси. Делегаты Всебелорусского народного собрания, которое меньше чем через месяц состоится в новом конституционном статусе. Завершился этап выдвижения кандидатов.
По каким критериям выбирали, на какие задачи нацелены, какая в целом роль ВНС для Беларуси с учетом новых реалий времени и какие вопросы предстоит решать представителям института народовластия? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Что подвигло стать частью этой большой команды, которая будет отвечать и принимать решения за будущее нашей страны?
Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Слово, наверное, «подвигло», может быть, не совсем здесь будет так уместно сказано.
Екатерина Забенько:
Иначе нельзя в данной ситуации?
Ольга Чемоданова:
Скорее, позиция, которая, как я говорю, формировалась от рождения до определенного возраста: быть преданным своей стране не на словах, а на деле – это прежде всего. Наверное, все то, что ты накопил за всю свою жизнь, не просто на профессиональном каком-то уровне тебе пригодится, а самое главное, ты понимаешь, что как раз настало то время, когда ты можешь участвовать в судьбе своей страны, дальнейшем развитии. Это очень волнительно. В принципе, когда проходили первые встречи и предложения по выдвижению кандидатов, действительно это было видно и ощущалось среди людей, насколько люди понимают ответственность даже на стадии выдвижения в качестве кандидатов. Поэтому вопрос, конечно, очень такой объемный, глобальный, я бы сказала.
Екатерина Забенько:
Ольга Николаевна, говорят, в коллективах довольно бурные были обсуждения, когда выдвигали кандидатов в делегаты. Все-таки единогласно принимались решения или действительно где-то были споры даже?
Ольга Чемоданова:
Сказать, что просто все ровно, однозначно приняли решение, выдвинули, предложили, наверное, не совсем правильно. Конечно, были такие моменты, когда спорили и обсуждали в том числе. Все для себя абсолютно четко понимали, что в первую очередь это должны быть люди – патриоты своей страны, фактически как призвание для человека. Любой гражданин, находясь на своем рабочем месте у себя, в своей стране, сегодня четко понимает: для нас принципиально важно сохранить тот мир, который нам дорогой ценой достался. Мы обязаны сегодня перед народом нашей Беларуси сделать все возможное для того, чтобы действительно это сохранить.
«Это надо защитить, в том числе благодаря ВНС». О миссии ВНС рассказал Евгений Пустовой – подробнее здесь.