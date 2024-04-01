Чемоданова о кандидатах в делегаты ВНС: для нас важно сохранить тот мир, который достался дорогой ценой

1,2 тысячи человек, которые возьмут на себя ответственность за судьбоносные решения в жизни нашей страны. Их выбирают из миллионов, им доверяют целые коллективы и предприятия, они не раз доказали преданность стране, компетентность и патриотизм. Они представляют все сферы жизни Беларуси. Делегаты Всебелорусского народного собрания, которое меньше чем через месяц состоится в новом конституционном статусе. Завершился этап выдвижения кандидатов. По каким критериям выбирали, на какие задачи нацелены, какая в целом роль ВНС для Беларуси с учетом новых реалий времени и какие вопросы предстоит решать представителям института народовластия? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Что подвигло стать частью этой большой команды, которая будет отвечать и принимать решения за будущее нашей страны?

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Слово, наверное, «подвигло», может быть, не совсем здесь будет так уместно сказано. Екатерина Забенько:

Иначе нельзя в данной ситуации? Ольга Чемоданова:

Скорее, позиция, которая, как я говорю, формировалась от рождения до определенного возраста: быть преданным своей стране не на словах, а на деле – это прежде всего. Наверное, все то, что ты накопил за всю свою жизнь, не просто на профессиональном каком-то уровне тебе пригодится, а самое главное, ты понимаешь, что как раз настало то время, когда ты можешь участвовать в судьбе своей страны, дальнейшем развитии. Это очень волнительно. В принципе, когда проходили первые встречи и предложения по выдвижению кандидатов, действительно это было видно и ощущалось среди людей, насколько люди понимают ответственность даже на стадии выдвижения в качестве кандидатов. Поэтому вопрос, конечно, очень такой объемный, глобальный, я бы сказала.