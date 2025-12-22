Беларусь сегодня нужна СНГ больше, чем СНГ Беларуси – Ревенко

На интеграционном треке. Почему наш маршрут уже построен на Евразийском экономическом пути? Насколько актуален формат СНГ? И бывает ли экономическая и политическая дружба в геополитике? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили международное взаимодействие.

Петр Петровский, политолог:

Есть зона свободной торговли СНГ. Подписаны соответствующие документы. Но главная функция СНГ сегодня – это функция определенного гуманитарного клуба. Какая задача здесь стоит? Это поддержание общеисторической памяти и это межкультурные связи, чтобы не было непонимания между условным Таджикистаном, Россией, Белорусью, Азербайджаном. Алена Сырова, СТВ:

Мне кажется, здесь еще и психологический момент работает, что СНГ действительно тогда появился как вариант цивилизованного развода. Но мы не готовы эту всю историю отпустить. Не знаю, проводите ли вы исследования какие-то на сей счет, но даже интересно, насколько бы наши люди позитивно восприняли возможный выход Беларуси из СНГ. Мне кажется, что белорусы очень сильно негодовали по этому поводу. Кирилл Казаков, СТВ:

В СНГ у нас просыпается в хорошем смысле имперское ощущение большой страны.

Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат политических наук:

Но дело в том, что в первую очередь в основе СНГ лежит историческая память. Все-таки мы были раньше общей большой страной. Конечно же, наши люди в первую очередь смотрят на сегодняшний день и в нынешних геополитических условиях на Восток. Европа к нам сегодня недружественна и ведет политику против Беларуси. Как раз таки в СНГ царит та атмосфера, которая сегодня располагает к интеграции. И СНГ сегодня я бы рассматривал как базис, на котором строятся и ЕАЭС, и ОДКБ, и Союзное государство. Конечно же, в рамках СНГ у нас огромный товарооборот. Владимир Владимирович Путин заявил, что товарооборот Российской Федерации со странами СНГ превышает 90 миллиардов долларов. Но ведь товарооборот России с Беларусью – более 50 миллиардов. То есть мы здесь один из ключевых игроков в СНГ, в том числе для Российской Федерации и для других стран. Если говорить о том, что, может быть, Беларусь и не столько нуждается в СНГ, мы себя обеспечиваем с точки зрения продовольствия, товаров, услуг и так далее.