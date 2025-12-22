«Более 700 объёмных световых конструкций» – как украсили Минск к новогодним праздникам

Новогоднее оформление Минска – яркий финал Года благоустройства. Город встречает праздники так, словно подводит итог всей проделанной работе, зажигая новогодними огнями каждый двор и каждую улицу. Более 250 мероприятий, свыше тысячи елочных базаров и сотни ярмарок ждут горожан. О том, какие световые инсталляции и фотозоны стали инстаграмными, где пройдут концерты, мастер-классы и масштабные новогодние акции, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Александр Воробцов, директор УП «Мингорсвет»:

Это более 700 объемных световых конструкций, которые мы имеем. Они абсолютно разные. На самом деле, мы учет ведем. Это и мобильные, которые устанавливаются к новогодним праздникам. Это и стационарные, которые радуют минчан и гостей столицы ежедневно. Это и 2D-конструкции, которые устанавливаются на улично-дорожной сети. Таких 2D-конструкций более 2 тысяч сегодня в городе установлено.

Помимо этого разрабатываются планы мероприятий, в том числе по развитию иллюминационного освещения города Минска. Мы бы выделили несколько направлений деятельности. В первую очередь, это развитие улично-дорожной сети. География развития сегодня иллюминационного освещения развивается в сторону спальных районов. Такая задача поставлена. Мы понимаем, что, возможно, у кого-то нет возможности сегодня присутствовать в центральной части города. Но он должен прикоснуться немножко к этому волшебству, увидеть дополнительные источники света, наслаждаться этой комфортной средой сегодня. Поэтому мы развиваем в том числе спальные районы с точки зрения улично-дорожной сети. В 2025 году у нас новые проекты реализовались – участки проспекта Пушкина, проспекта Рокоссовского, улицы Нестерова, улицы Калиновского.

2025 год объявлен Годом благоустройства. В том числе мы поддержали тенденцию сегодня города по развитию парков, скверов, зон отдыха и зеленых зон. Тенденция была поддержана с точки зрения светового оформления. Мы в разных уголках города сегодня сделали такие фотозоны входных групп, каких-то социально значимых объектов, детских площадок. К примеру, Антоновский парк, парк Челюскинцев – входная зона, улица Рафиева – окраина города, проход к питьевому источнику. Сегодня предприятие коммунальное «Зеленстрой» – там сделана глобальная работа по улучшению благоустройства этой территории. Мы же дополнили в период рождественских и новогодних праздников – дополнительное украшение зеленых насаждений, световые гирлянды повесили. Именно вот эти уголки, когда мы дополнительно освещаем, оно дает ту теплоту и то добро, которое несет людям.