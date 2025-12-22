Уникальная находка – фрагменты фундамента здания эпохи Льва Сапеги нашли археологи в Ружанах

Серию уникальных находок обнаружили археологи на территории Ружанского дворцового комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там найдены фрагменты фундамента здания эпохи Льва Сапеги, а также коллекция артефактов.

Реставрация Ружанского дворца началась в 2008 году. За это время сделано немало – обновлены центральные въездные ворота, восстановлены боковые флигели, в которых появился музей. Завершены работы по реставрации театрального корпуса. Ежедневно бок о бок со строителями трудятся археологи. Их задача – максимально сохранить культурный пласт. Сейчас все внимание центральному корпусу. При проведении коммуникаций специалисты обнаружили кирпичные фрагменты зданий. Предположительно, они были построены в имении Льва Сапеги.

Александр Башков, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Беларуси и специальных исторических дисциплин Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Комплекс 70-х XVIII века. Рядом с этим корпусом был еще ряд каких-то сооружений, которые даже предшествовали этому корпусу. То есть более ранняя усадьба. Наверняка еще возведенная Тышкевичами, от которых потом Сапеги приобрели в 1598 году. И вопрос в том, где находилась эта первоначальная усадьба. Мы предполагали, что она находилась на востоке от центрального корпуса. Там концентрация культурного пласта очень хорошая, XVII века. Нашли два фрагмента хороших капитальных сооружений, каменно-кирпичных. Однозначно, что они идут на начало XVII века, но если там провести более широкомасштабные раскопки, то вполне возможно, что мы где-то выскочим на более ранее время. Среди других удивительных находок – целая серия артефактов. Это образцы гончарной и строительной керамики, монеты, наперстки, часть плитки с гербом рода Сапегов. Наряду с опытными преподавателями территорию замка изучают и студенты-волонтеры.

Виталий Филипович, старший преподаватель кафедры истории Беларуси и специальных исторических дисциплин Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Представлена строительная керамика. Вот фрагмент изразца с буквой «S». Мы не видим всех элементов, но подозреваем, что, возможно, тут был еще герб и этот герб принадлежал роду Сапегов.