Уникальная находка – фрагменты фундамента здания эпохи Льва Сапеги нашли археологи в Ружанах

Серию уникальных находок обнаружили археологи на территории Ружанского дворцового комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там найдены фрагменты фундамента здания эпохи Льва Сапеги, а также коллекция артефактов.
Серию уникальных находок обнаружили археологи на территории Ружанского дворцового комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там найдены фрагменты фундамента здания эпохи Льва Сапеги, а также коллекция артефактов.
Реставрация Ружанского дворца началась в 2008 году. За это время сделано немало – обновлены центральные въездные ворота, восстановлены боковые флигели, в которых появился музей. Завершены работы по реставрации театрального корпуса. Ежедневно бок о бок со строителями трудятся археологи.
Их задача – максимально сохранить культурный пласт. Сейчас все внимание центральному корпусу. При проведении коммуникаций специалисты обнаружили кирпичные фрагменты зданий. Предположительно, они были построены в имении Льва Сапеги.
Александр Башков, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Беларуси и специальных исторических дисциплин Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:
Комплекс 70-х XVIII века. Рядом с этим корпусом был еще ряд каких-то сооружений, которые даже предшествовали этому корпусу. То есть более ранняя усадьба. Наверняка еще возведенная Тышкевичами, от которых потом Сапеги приобрели в 1598 году.
И вопрос в том, где находилась эта первоначальная усадьба. Мы предполагали, что она находилась на востоке от центрального корпуса. Там концентрация культурного пласта очень хорошая, XVII века. Нашли два фрагмента хороших капитальных сооружений, каменно-кирпичных. Однозначно, что они идут на начало XVII века, но если там провести более широкомасштабные раскопки, то вполне возможно, что мы где-то выскочим на более ранее время.
Среди других удивительных находок – целая серия артефактов. Это образцы гончарной и строительной керамики, монеты, наперстки, часть плитки с гербом рода Сапегов. Наряду с опытными преподавателями территорию замка изучают и студенты-волонтеры.
Виталий Филипович, старший преподаватель кафедры истории Беларуси и специальных исторических дисциплин Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:
Представлена строительная керамика. Вот фрагмент изразца с буквой «S». Мы не видим всех элементов, но подозреваем, что, возможно, тут был еще герб и этот герб принадлежал роду Сапегов.
Никита Пешко, студент исторического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:
Мы уже приезжали сюда летом, исследовали театральный корпус, территорию замка. В раскопках мы участвуем уже давно. То есть у нас есть опыт и практика.
Находки открывают перспективу для дальнейших исследований. Археологи ведут так называемый «полевой» отчет. Каждому артефакту присваивается уникальный номер. Объекты же наносят на современную топографическую карту. Впоследствии ученые смогут рассказать, какую функцию выполняли найденные сооружения. Но уже сегодня находка дает представление о масштабе имения Сапегов.