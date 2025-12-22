Третий энергоблок БелАЭС появится уже в ближайшие пятилетки! Итоги заседания Совета Палаты представителей
Белорусская энергетика сегодня – это современная, сбалансированная система, способная обеспечивать страну надежной и доступной энергией. Но плюс ко всему – это еще и серьезная ответственность, которая требует выверенных решений и четкой правовой базы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О развитии атомной генерации, усилении энергетического суверенитета и росте роли БелАЭС в экономике страны 22 декабря говорили во время выездного заседания Совета Палаты представителей, которое прошло на Белорусской атомной электростанции. Депутатам наглядно продемонстрировали, где именно планируется построить третий блок и как это повлияет на работу белорусской энергосистемы.
Пульт управления энергоблоком, на который завязаны все процессы – без него работа станции невозможна. На БелАЭС таких два – по количеству атомных реакторов, но в ближайшие пятилетки появится третий. Минэнерго и «Росатом» создали рабочую группу, идет подготовка документов для строительства нового энергоблока. Впервые озвучены предварительные сроки ввода.
Третий энергоблок БелАЭС включат в энергосистему страны в 2035-2038 годах.
Галина Буро, корреспондент:
Уже определена площадка под строительство третьего энергоблока БелАЭС. Покажем на макете станции. Он будет располагаться рядом с двумя действующими блоками. Соответственно, добавиться еще одна градирня, ядерный реактор и другие необходимые здания и коммуникации.
Третий блок АЭС даст увеличение электроэнергии. На нее спрос повышенный: энергоемкие производства, электродома, транспорт на зеленых номерах. Островецкая станция закрывает потребности страны на 40 %.
Расширить возможности и укрепить свой энергетический суверенитет – задача поставлена на Всебелорусском народном собрании. Работа началась. Депутаты на выездном заседании Совета Палаты Представителей оценили правовое поле в сфере энергетики.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
За пятилетку 2021-2025 было принято три закона, которые касаются и атомной энергетики. Буквально в этом месяце при корректировке в законах энергосбережения. В текущем году ратифицировано соглашение с Российской Федерацией о создании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, поэтому мы решили еще раз посмотреть с учетом тех задач, которые стоят по расширению атомной энергетики, изучить те вопросы, которые может быть и требуется каким-то образом донастроить.
Строительство третьего энергоблока с мирным атомом поможет технологическому развитию страны: для реализации крупных инновационных проектов – в промышленности, машиностроении, медицине, сельском хозяйстве. Дополнительные возможности и для системы образования – на новую площадку понадобятся подготовленные кадры: около тысячи человек. К тому же, продолжится региональное развитие.
Надежда Хальцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Город представляет собой узор, образец уютного, развивающегося, молодого достаточно города. Наверное, соответствует принципу «Сильные регионы – сильная страна». То, о чем совершенно недавно говорил Президент.
«Сильный регион – это сильная страна». Делегаты анализируют задачи на предстоящую пятилетку.
Одна из приоритетных для отрасли задач – обеспечить страну мощной электросетевой инфраструктурой. Модернизация продолжается. Энергетики намерены в ближайшую пятилетку увеличить объем в полтора раза. Уже более 150 тысяч домовладений используют электрическое отопление. И это не предел.
Пока другие страны только приступают к внедрению национальных ядерных программ, Беларусь уже отказалась от импорта электроэнергии. А значит, энергетическая безопасность в стране полностью обеспечена.