Третий энергоблок БелАЭС появится уже в ближайшие пятилетки! Итоги заседания Совета Палаты представителей

Белорусская энергетика сегодня – это современная, сбалансированная система, способная обеспечивать страну надежной и доступной энергией. Но плюс ко всему – это еще и серьезная ответственность, которая требует выверенных решений и четкой правовой базы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О развитии атомной генерации, усилении энергетического суверенитета и росте роли БелАЭС в экономике страны 22 декабря говорили во время выездного заседания Совета Палаты представителей, которое прошло на Белорусской атомной электростанции. Депутатам наглядно продемонстрировали, где именно планируется построить третий блок и как это повлияет на работу белорусской энергосистемы.

Пульт управления энергоблоком, на который завязаны все процессы – без него работа станции невозможна. На БелАЭС таких два – по количеству атомных реакторов, но в ближайшие пятилетки появится третий. Минэнерго и «Росатом» создали рабочую группу, идет подготовка документов для строительства нового энергоблока. Впервые озвучены предварительные сроки ввода. Третий энергоблок БелАЭС включат в энергосистему страны в 2035-2038 годах.

Галина Буро, корреспондент:

Уже определена площадка под строительство третьего энергоблока БелАЭС. Покажем на макете станции. Он будет располагаться рядом с двумя действующими блоками. Соответственно, добавиться еще одна градирня, ядерный реактор и другие необходимые здания и коммуникации. Третий блок АЭС даст увеличение электроэнергии. На нее спрос повышенный: энергоемкие производства, электродома, транспорт на зеленых номерах. Островецкая станция закрывает потребности страны на 40 %. Расширить возможности и укрепить свой энергетический суверенитет – задача поставлена на Всебелорусском народном собрании. Работа началась. Депутаты на выездном заседании Совета Палаты Представителей оценили правовое поле в сфере энергетики.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

За пятилетку 2021-2025 было принято три закона, которые касаются и атомной энергетики. Буквально в этом месяце при корректировке в законах энергосбережения. В текущем году ратифицировано соглашение с Российской Федерацией о создании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, поэтому мы решили еще раз посмотреть с учетом тех задач, которые стоят по расширению атомной энергетики, изучить те вопросы, которые может быть и требуется каким-то образом донастроить. Строительство третьего энергоблока с мирным атомом поможет технологическому развитию страны: для реализации крупных инновационных проектов – в промышленности, машиностроении, медицине, сельском хозяйстве. Дополнительные возможности и для системы образования – на новую площадку понадобятся подготовленные кадры: около тысячи человек. К тому же, продолжится региональное развитие.