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«Вашингтон» вновь уступил «Детройту» в рамках регулярного чемпионата

22 декабря 2025 18:22
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В Национальной хоккейной лиге не утихают игровые баталии в рамках регулярного чемпионата. «Вашингтон» второй раз за два дня уступил «Детройту», но теперь уже в гостях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основное время завершилось вничью, а в овертайме удача была на стороне хозяев льда – 3:2. Белорусский нападающий «столичных» Алексей Протас провел встречу в стартовом звене и получил самый большой айс-тайм в команде – 21 минуту 14 секунд.

Наш форвард трижды угрожал неприятельским владениям, применил силовой прием и совершил блок-шот. Со старта сезона в активе земляка 22 результативных балла при показателе полезности +19. А «Кэпиталз» идут на третьем месте в Восточной конференции.

# Хоккей

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