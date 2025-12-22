Какие новогодние ёлки появились на площадях столицы – узнали в «Минскрекламе»

Новогоднее оформление Минска – яркий финал Года благоустройства. Город встречает праздники так, словно подводит итог всей проделанной работе, зажигая новогодними огнями каждый двор и каждую улицу. Более 250 мероприятий, свыше тысячи елочных базаров и сотни ярмарок ждут горожан. О том, какие световые инсталляции и фотозоны стали инстаграмными, где пройдут концерты, мастер-классы и масштабные новогодние акции, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Более 700 объемных световых конструкций» – как украсили Минск к новогодним праздникам.

Екатерина Забенько, ведущая:

Все ли елки искусственные или все-таки где-то еще устанавливают живые?