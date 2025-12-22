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Какие новогодние ёлки появились на площадях столицы – узнали в «Минскрекламе»

22 декабря 2025 15:52
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Новогоднее оформление Минска – яркий финал Года благоустройства. Город встречает праздники так, словно подводит итог всей проделанной работе, зажигая новогодними огнями каждый двор и каждую улицу. Более 250 мероприятий, свыше тысячи елочных базаров и сотни ярмарок ждут горожан. О том, какие световые инсталляции и фотозоны стали инстаграмными, где пройдут концерты, мастер-классы и масштабные новогодние акции, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Более 700 объемных световых конструкций» – как украсили Минск к новогодним праздникам.

Екатерина Забенько, ведущая:
Все ли елки искусственные или все-таки где-то еще устанавливают живые?

Какие новогодние ёлки появились на площадях столицы – узнали в «Минскрекламе»-2

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
Нет, в городе на городских площадках стоят искусственные елки. Они разноформатные – 10, 16, 18, 30 метров высотой. Давно, по-моему, с 2002 года в городе стоят только искусственные елки. Я полагаю, что это хорошее направление, потому что мы сохраняем нашу живую природу. Те технологии, которые позволяют сейчас нашим елкам искусственным выглядеть как натуральные, наверное, не могут не радовать. Вот в этом украшенном антураже они всегда создают впечатление, что все-таки, это елка как будто из леса.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Новый год # Татьяна Бугоркова

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