Могилёвский лицей №1 стал лидером региона по количеству наград на международных олимпиадах

Идут на рекорд, подтверждая статус сильнейших. В 2025 году Могилевский государственный областной лицей № 1 впервые стал абсолютным лидером региона по количеству наград на международных олимпиадах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь медалей из девяти, которые завоевала вся Могилевская область, – достижение именно его учеников. И это не разовый успех. За высоким результатом – годы системной подготовки и особый подход к работе с одаренными детьми.

Урок географии Дмитрия Поджигерова – это не о скучных параграфах. Занятие больше похоже на презентацию: яркий визуал (не только картинки из учебников), загадки, интерактив, немного юмора, эмоции, аналогии с героями или фактами известных фильмов. Кажется, все игра и легкость, но из такого калейдоскопа и рождается настоящая любовь к предмету. В 2025 году двое воспитанников учителя стали призерами международных олимпиад.

Дмитрий Поджигеров, учитель географии Могилевского областного лицея № 1:

Чувство гордости за то, что они пробились. Они шли к этому долгих три года. Прежде всего, подняли на высокий уровень английский свой. Потому что олимпиада по географии проходит на английском языке. И сюда попадают не только мотивированные школьники, которые хорошо знают географию школьного курса или географию Беларуси, а именно те, кто знают английский язык и знают западную географическую школу, начитанные именно университетскими учебниками. Дмитрий Поджигеров – географ в третьем поколении. У доски с глобусом стояли его бабушка и папа, а сам он мечтал стать врачом, но в последний момент передумал – и нисколько не жалеет. За почти 25 лет, 15 из которых – в лицее, он вырастил больше 100 победителей олимпиад, среди которых 17 республиканских и 4 международных.