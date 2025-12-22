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Сборная Беларуси по футболу вошла в топ-100 международного рейтинга

22 декабря 2025 18:26
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Международная федерация футбола представила окончательный рейтинг национальных сборных по итогам уходящего года. Белорусская дружина расположилась на 99-м месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Белокрылые» под руководством испанского специалиста Карлоса Алоса в 2025-м провели 10 матчей. Наши парни одержали три победы в товарищеских встречах: над соперниками из Таджикистана, Азербайджана и Казахстана, но уступили в домашнем спарринге россиянам. 

В квалификационной группе С чемпионата мира белорусы сыграли вничью с Данией и Грецией, еще в четырех противостояниях соотечественников постигла неудача. 

Возглавляет топ по-прежнему сборная Испании, пятерку сильнейших дополнили команды Аргентины, Франции, Англии и Бразилии. В женском рейтинге наша сборная осталась на 48-й позиции. Здесь лидирует Испания, следом идут США и Германия. 

# Футбол

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