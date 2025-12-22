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Более 30 видов дикой рыбы! Ярмарка рыбы и деликатесов Cевера работает в Минске и Гомеле

22 декабря 2025 18:08
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Отличная возможность сделать новогодний стол более разнообразным. Ярмарка рыбы и деликатесов Севера уже работает в Минске, внутри торгового центра «Скала» в прикассовой зоне супермаркета «Грин».

Более 30 видов дикой рыбы! Ярмарка рыбы и деликатесов Cевера работает в Минске и Гомеле-2

Представлено более 30 видов дикой рыбы. Продукция натуральная, копчение без жидкого дыма. Рыбу можно и замораживать, чтобы сохранить до новогоднего стола. Она не потеряет ни вкус, ни пищевую ценность.

Более 30 видов дикой рыбы! Ярмарка рыбы и деликатесов Cевера работает в Минске и Гомеле-4

Наша рыбка не подвергалась заморозке. Ее можно уже приобретать на Новый год. У нас есть менее жирная, то есть чисто белковая рыба. Например, тот же самый тунец. Это атлантический деликатес. Он богат именно белком. Его в основном спортсмены едят. Есть у нас жирная рыба. Например, дикий лосось – полезен для мозга, для костей. Есть юкола дикого лосося, которая жирная, пользой будет Омега-3.

Более 30 видов дикой рыбы! Ярмарка рыбы и деликатесов Cевера работает в Минске и Гомеле-6

В Минске ярмарка также будет работать на улице Чкалова, возле ДК «Железнодорожников», а в Гомеле на Речицком проспекте, в желтой палатке перед ТЦ «Мандарин». Все точки открыты с 10 утра и до 6 вечера.

*На правах рекламы.

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