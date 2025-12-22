Новый год 2026 в Минске – какие праздничные мероприятия пройдут у Дворца спорта
Новогоднее оформление Минска – яркий финал Года благоустройства. Город встречает праздники так, словно подводит итог всей проделанной работе, зажигая новогодними огнями каждый двор и каждую улицу. Более 250 мероприятий, свыше тысячи елочных базаров и сотни ярмарок ждут горожан. О том, какие световые инсталляции и фотозоны стали инстаграмными, где пройдут концерты, мастер-классы и масштабные новогодние акции, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
«Более 700 объемных световых конструкций» – как украсили Минск к новогодним праздникам.
Екатерина Забенько, ведущая:
Расскажите о программе. Что запланировано, где пройдут концерты, акции, может быть, какие-то шоу-программы? Как туда попасть?
Ольга Цыбульская, заместитель директора ГУ «Минскконцерт»:
Попасть можно запросто, просто взять себя в руки и приехать на площадку. Итак, первая площадка – это открытая площадка у Дворца спорта. Самая яркая, самая масштабная. Там пройдет более 50 мероприятий за вот такое короткое, скажем так, двухнедельное время, я имею в виду отдыха новогоднего. Естественно, это будут и концертные, и калядные программы. Новогодние детские представления с 19:00 до 19:40 каждый день, начиная с 25 января по 7 января 2026 года. Все дети могут получить удовольствие от новогоднего представления. Новогоднее представление называется «Тайна новогодней открытки». Мы как раз таки вспомним ту душу, то тепло, которое согревало. Те, кто постарше люди – согревали вот эти открытки советских времен со своим дизайном, со своим теплом.
Екатерина Забенько:
Я так понимаю, что большинство мероприятий бесплатные?
Ольга Цыбульская:
Все, которые на открытых городских площадках. Итак, что касается, допустим, Дворца спорта – там будут интерактивные площадки, которые носят название «Поздравь свой город». Мы чуть-чуть позаимствовали у вас. Это будет оператор с камерой, где каждый может поздравить свой любимый город. Перед началом сказки это будет проецироваться на больших экранах, где каждый может увидеть себя. Еще плюс каждый увидит поздравления всем горожанам.
Естественно, хотелось бы отметить, что 25 декабря будет самый крупный день. Мы начинаем работать с 12:00 – это колядные программы и коляда-фест. Потом, естественно, прервемся на сказку. После мы продолжим концертную программу. 27 декабря всех удивит, потому что там будет световое шоу. Естественно, 7 января – самое яркое, потому что опять насыщенно рождественской программой. Конечно же, хотелось бы остановиться на новогодней программе, потому что ночью площадка тоже не закрывается. Она будет открыта для всех. В 23:45 мы услышим поздравления от нашего Президента нашей республики Александра Лукашенко. Потом, конечно же, начнется новогодняя дискотека с участием наших топовых солистов, вокалистов и групп. Еще один сюрприз – это уже после того, как все проснутся, придут на нашу площадку, посмотрят опять-таки новогоднюю сказку, в 20:00 подарок от радио «Супер FM». Это будет Новогодняя дискотека Супер ФМ и хедлайнер Леша Свик всех ждет на этой площадке с 20:00 до 23:00 1 января 2026 года.
Подробности в видео.