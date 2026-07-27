Новости по тегу #Юрий Николайчик

Анализ ситуации на внешнем контуре, реализация совместных проектов в промышленности, наращивание экспорта. Эти темы – в центре внимания экспертов.
Благодаря договоренностям на высшем уровне отношения между Минском и Хараре обрели по-настоящему динамичный характер. В их основе дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства, рассчитанная до 2030 года.
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