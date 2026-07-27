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Новости по тегу #Юрий Николайчик

Семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси стартовал в Минске
27 июля 2026 11:28

Семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси стартовал в Минске

Николайчик – о выставке в Зимбабве: белорусский стенд всегда имеет большой интерес
23 апреля 2026 11:08

Николайчик – о выставке в Зимбабве: белорусский стенд всегда имеет большой интерес

Беларусь рассматривает Африку как экспортного партнёра. Чем привлекателен для нас регион?
29 января 2023 18:32

Беларусь рассматривает Африку как экспортного партнёра. Чем привлекателен для нас регион?

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?
12 октября 2021 11:22

Продают мёд, овощи и рыбу. Какие цены на ярмарках в Минске?

БНТУ празднует 100-летний юбилей. Как изменился вуз, и какие новые специальности появились
03 августа 2020 10:34

БНТУ празднует 100-летний юбилей. Как изменился вуз, и какие новые специальности появились