Беларусь прощается с погибшими лётчиками-героями. На траурную церемонию пришли сотни человек

Новости Беларуси. 21 мая страна прощается с погибшими летчиками. Майор Андрей Ничипорчик, лейтенант Никита Куконенко. Накануне спецрейсом из Барановичей их тела были доставлены в Лиду, на авиационную базу, где служили пилоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там и состоялась траурная церемония.

Отдать дань памяти летчикам пришли сотни человек – родные и близкие погибших летчиков, сослуживцы, представители Минобороны, силовых ведомств, местной власти, жители.

Накануне стали известны данные черных ящиков. В соответствии с ними, экипаж управлял самолетом вплоть до столкновения с землей. Это говорит о том, что пилоты до последнего старались увести машину от жилых домов в наиболее безопасное место.

В клубе 116-й штурмовой авиабазы, в которой служили летчики, министр обороны выразил соболезнования их семьям от имени главы государства, а также всех военнослужащих Вооруженных Сил.

Он подчеркнул, что память о летчиках и их подвиге навсегда останется в сердцах людей.

Майор Андрей Ничипорчик будет похоронен в Лиде. Лейтенант Никита Куконенко – на малой родине, его тело на самолете доставят в Полоцк.