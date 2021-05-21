Беларусь прощается с погибшими лётчиками-героями. На траурную церемонию пришли сотни человек
Новости Беларуси. 21 мая страна прощается с погибшими летчиками. Майор Андрей Ничипорчик, лейтенант Никита Куконенко. Накануне спецрейсом из Барановичей их тела были доставлены в Лиду, на авиационную базу, где служили пилоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там и состоялась траурная церемония.
Отдать дань памяти летчикам пришли сотни человек – родные и близкие погибших летчиков, сослуживцы, представители Минобороны, силовых ведомств, местной власти, жители.
Накануне стали известны данные черных ящиков. В соответствии с ними, экипаж управлял самолетом вплоть до столкновения с землей. Это говорит о том, что пилоты до последнего старались увести машину от жилых домов в наиболее безопасное место.
В клубе 116-й штурмовой авиабазы, в которой служили летчики, министр обороны выразил соболезнования их семьям от имени главы государства, а также всех военнослужащих Вооруженных Сил.
Он подчеркнул, что память о летчиках и их подвиге навсегда останется в сердцах людей.
Майор Андрей Ничипорчик будет похоронен в Лиде. Лейтенант Никита Куконенко – на малой родине, его тело на самолете доставят в Полоцк.
И это будет последний полет летчика, который в памяти белорусов останется героем.