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Беларусь прощается с погибшими лётчиками-героями. На траурную церемонию пришли сотни человек

21 мая 2021 12:01
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Новости Беларуси. 21 мая страна прощается с погибшими летчиками. Майор Андрей Ничипорчик, лейтенант Никита Куконенко. Накануне спецрейсом из Барановичей их тела были доставлены в Лиду, на авиационную базу, где служили пилоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там и состоялась траурная церемония.

Беларусь прощается с погибшими лётчиками-героями. На траурную церемонию пришли сотни человек-1

Отдать дань памяти летчикам пришли сотни человек – родные и близкие погибших летчиков, сослуживцы, представители Минобороны, силовых ведомств, местной власти, жители.

Беларусь прощается с погибшими лётчиками-героями. На траурную церемонию пришли сотни человек-4

Накануне стали известны данные черных ящиков. В соответствии с ними, экипаж управлял самолетом вплоть до столкновения с землей. Это говорит о том, что пилоты до последнего старались увести машину от жилых домов в наиболее безопасное место.

Беларусь прощается с погибшими лётчиками-героями. На траурную церемонию пришли сотни человек-7

В клубе 116-й штурмовой авиабазы, в которой служили летчики, министр обороны выразил соболезнования их семьям от имени главы государства, а также всех военнослужащих Вооруженных Сил.

Беларусь прощается с погибшими лётчиками-героями. На траурную церемонию пришли сотни человек-10

Он подчеркнул, что память о летчиках и их подвиге навсегда останется в сердцах людей.

Беларусь прощается с погибшими лётчиками-героями. На траурную церемонию пришли сотни человек-13

Майор Андрей Ничипорчик будет похоронен в Лиде. Лейтенант Никита Куконенко – на малой родине, его тело на самолете доставят в Полоцк.

Беларусь прощается с погибшими лётчиками-героями. На траурную церемонию пришли сотни человек-16

И это будет последний полет летчика, который в памяти белорусов останется героем.

Беларусь прощается с погибшими лётчиками-героями. На траурную церемонию пришли сотни человек-19

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# Некролог # общество # Никита Куконенко # Андрей Ничипорчик # Виктор Хренин # Александр Карев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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