Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение. Какие специальности востребованы в Беларуси?

Вступительная кампания все ближе. Тысячи одиннадцатиклассников по всей стране задумываются о будущей профессии. В топе у абитуриентов специальности, связанные с педагогикой, юриспруденцией и медициной.

Иммануэл Ндукве:

Я хочу поступать в Белорусский государственный университет на факультет филологии, на специальность «Славянская филология». Мне бы хотелось стать преподавателем белорусского языка и литературы.

Анастасия Римская:

Я планирую поступать в Академию управления при Президенте Республики Беларусь на государственное управление и право. Я планирую стать не то что бы депутатом, но хотя бы юристом по этой профессии, потому что своими знаниями я хочу приносить пользу обществу, делая то, что мне нравится.

Дарья Русан:

Я хотела бы поступить в Белорусский государственный медицинский университет, потому что мне нравится эта специальность, профессия, и хотела бы стать стоматологом. На выбор моей профессии повлияла моя мама, и давно я начала замечать, что у меня есть какое-то влечение к этой профессии и к этому делу.

Определиться с профессией – дело нелегкое. Кому-то помогает совет близких, другие выбирают сферу деятельности по зову сердца. Андрей планирует пойти по стопам дедушки.

Андрей Латушкин:

Я собираюсь поступать в Академию Министерства внутренних дел на факультет милиции на специальность «Оперативно-разыскная деятельность». Хочу исполнить мечту своего детства и стать хорошим специалистом в данной сфере.

Наталья Потеенко, директор школы № 35 г. Минска:

Для ребят девятых-одиннадцатых классов в нашей школе, в обществе, в нашей стране предоставлены все условия для того, чтобы они самоопределились и продолжили развиваться в профессии. Для этого в школе работает и психологическая служба, и администрация школы. В рамках эпидемиологической ситуации данный процесс не был остановлен. К нам приходило много специалистов из разных учреждений.

Тем, кто уже получил специальность, найти работу помогают ярмарки вакансий. Всего в общереспубликанском банке вакансий насчитывается около 80 тысяч свободных мест, из них больше половины – по рабочим профессиям. Нужны специалисты в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, строительства и торговли.

Алена Докукина, заместитель начальника управления политики занятости, начальник отдела рынка труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Безусловным спросом пользуются водители, повара, швеи, также медицинский персонал, инженеры, лесники. Сейчас не исключением является высокий спрос в связи с сезонными работами и открытием летних кафе либо сельскохозяйственными работами.

В период пандемии ярмарки вакансий стали проводить онлайн. Такой формат пришелся по душе не только тем, кто в поиске подходящей работы, но и самим нанимателям. Алена Докукина:

Новым инструментом в работе службы занятости является электронная ярмарка вакансий. В прошлом году она стартовала во всех регионах. Если говорить по текущему году, то за 4 месяца было проведено свыше 180 таких мероприятий, и около тысячи нанимателей приняли активное участие в электронной ярмарке вакансий, практически столько же соискателей работы смогли пообщаться и приняли участие в электронной ярмарке. Половина соискателей, которые приняли участие, отправили свое резюме работодателю.