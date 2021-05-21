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Предабортное консультирование, предоставление жилья. Чем занимается Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»?

21 мая 2021 09:13
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Новости Беларуси. С какими проблемами сталкиваются современные семьи и что влияет на их развитие и процветание? На эти и другие вопросы в студии программы «Большой город» ответила делегат VI Всебелорусского народного собрания, председатель общественного объединения Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», член Белорусского союза женщин, многодетная мама и матушка Вероника Сердюк.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Чем занимается ваш центр, для кого он?

Предабортное консультирование, предоставление жилья. Чем занимается Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»?-1

Вероника Сердюк, руководитель Центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Наш центр создавался для помощи женщинам в кризисном материнстве, в первую очередь. Десять лет назад совместно с Минздравом мы начинали предабортное консультирование. Это был пилотный проект, и чтобы его осуществлять, надо было зарегистрировать организацию, чтобы это было серьезное учреждение. Так создался центр. Сразу же появился приют для мам в тяжелой жизненной ситуации, и со временем мы обросли другими проектами. Мы работаем с молодежью, семьями, но «Матуля» – это очень маленькая локальная организация. У нас девиз «думай глобально, действуй локально». Мы стараемся помогать тем, кто к нам приходит, чем можем.

Юлия Алексеюк:
А как женщинам, которые столкнулись с проблемой, узнать о вас?

Предабортное консультирование, предоставление жилья. Чем занимается Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»?-4

Вероника Сердюк:
У нас есть сайт matylia.by, также есть сайт pro-life.by, где освещаются все новости мира в сфере защиты семьи, родительства, профамилистических движений. О нас знают медики, гинекологи в женских консультациях, неонатологи, юристы роддомов. Из уст в уста передаются сведения, что в «Матулю» можно прийти, получить вещи, юридическую консультацию. Так как мы начинали при православной церкви в Минске, то понятно, что православные приходы по всей Беларуси знают нас. У нас есть чат матушек, жен священников. Если возникают какие-то вопросы, связанные с нашей темой, к нам могут обратиться матушки со всех уголков республики. Это самая действенная структура помощи.

Юлия Алексеюк:
Вы сейчас больше рассказали о консультациях, но я так понимаю, что это и приют, в котором живут мамы с детьми. Расскажите об этом подробнее.

Предабортное консультирование, предоставление жилья. Чем занимается Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»?-7

Вероника Сердюк:
Да, с самого начала у нас появилась квартира, ее дает в пользование наш прихожанин. Это трехкомнатная квартира, где могут проживать мамы с детьми, беременные женщины в ситуации кризиса. В основном к нам приезжают женщины после родов, информацию о нас дает юрист в роддоме. Часто бывает сложная ситуация – женщина неожиданно получает тяжелую психологическую травму, прямо перед родами – мужчина бросает или родители отказываются, если это девочка из мусульманской страны и после родов ей некуда идти, она не успевает подготовиться и попадает к нам в приют. Женщины после предабортного консультирования к нам почти никогда не попадают, потому что оно осуществляется за семь месяцев до родов, за это время женщины успевают выйти замуж, развестись, поменять место жительства, получить профессию, как-то подготовиться к родам. В основном к нам попадают после родов.

По законодательству женщина получает материальную поддержку от государства примерно через два месяца. Самое важное – эти два месяца им где-то пожить, восстановиться, получить дружественную среду, консультацию по грудному вскармливанию, юридическим вопросам. Они у нас это получают, хотя бывают разные ситуации.

Бывают женщины-беженки, мигрантки, женщины в ситуации домашнего насилия. В последнее время к нам стали попадать мамы из числа детей-сирот. Это сироты, которые выросли, построили свои отношения и оказались совершенно к этому не готовыми, и таких случаев все больше и больше.

Юлия Алексеюк:
Мне казалось, что таким женщинам государство предоставляет квартиру.

Вероника Сердюк:
Так и есть, эта практика существует, но проблема в том, что дети-сироты, особенно те, кто взрослеет в государственных учреждениях, не знают, как справляться с жизнью, жить в семье, налаживать отношения с мужем, кормить детей. Незнание таких базовых вещей приводит их к краху. Многие из них продавали или теряли свои квартиры, поэтому на законодательном уровне приняли новые поправки. Сейчас квартиры выделяют сиротам во временное пользование.

Юлия Алексеюк:
Сколько, в среднем, женщинам нужно времени, чтобы встать на ноги? Вы же не просто даете приют женщинам? Вы помогаете им окрепнуть, чтобы самостоятельно продолжать идти по жизни.

Предабортное консультирование, предоставление жилья. Чем занимается Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»?-10

Вероника Сердюк:
Бывает так, что женщина у нас только переночует и получает юридическую консультацию, куда идти. Беженкам объясняем, какие дальнейшие действия. Дольше всего у нас женщина жила шесть лет. Иногда у нас с жилицами складывается очень хороший тандем. Они выступают как волонтеры.

Юлия Алексеюк:
Люди, которые трудятся в приюте, всегда волонтеры, или есть профильные специалисты, юристы, психологи, которых вы привлекаете? На какой основе они работают у вас?

Вероника Сердюк:
У нас в организации все волонтеры, мы легко переживаем экономические и политические изменения, потому что наши волонтеры решают, что какую-то часть трудового времени могут посвятить консультированию в «Матуле». Женщина может получить консультацию, даже не приезжая к нам. Понятно, что сложные случаи ведет специалист, который должен полгода курировать, год – бракоразводные процессы или когда это межнациональные браки, сложные, запутанные моменты. Кризисные центры отличаются тем, что первую консультацию оказывают бесплатно. У нас нет возможности платить нашим консультантам за то, что они у нас работают. Повезло, что мы существуем в Минске, часто многие психологи, юристы должны наработать практику, и они обращаются к нам.

Юлия Алексеюк:
Слава богу, что есть такие люди, которые готовы безвозмездно помогать

Юлия Алексеюк:
Расскажите, какой случай запомнился вам больше всего, чтобы очень зацепило?

Предабортное консультирование, предоставление жилья. Чем занимается Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»?-13

Вероника Сердюк:
Меня шокируют случаи, когда у женщин нет причинно-следственной связи. Она как-то действует, не отдавая себе отчета в том, какие последствия вызовет ее поступок. Мне всегда казалось, что это поведение на уровне каменного века, но оно существует и сейчас.

Юлия Алексеюк:
Это с возрастом связано или не всегда?

Вероника Сердюк:
Часто это связано с какими-то ментальными нарушениями. Нам кажется, что человек обычный, нормальный, он поймет, что ты говоришь. Иногда это связано с тем, что он не увидел нормального опыта. На самом деле я всегда думаю, когда смогу написать книгу по нашим случаям. Я уже начала советоваться с юристами, как это сделать, чтобы просто рассказать, какое трагичное бывает материнство, драматичное, какое бывает отцовство. Эти случаи интереснее придуманных сериальных историй.

Юлия Алексеюк:
Тогда я вам желаю удачи в написании книги. Тем более, что это будет уже вторая ваша книга.

«Только Арабские Эмираты впереди нас». Многодетная мама о государственной поддержке белорусских семей – читать здесь.

# Брак и семья # общество # Юлия Алексеюк # Вероника Сердюк # Фотофакт

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