Салют и лазерное шоу – какую программу готовят к «Дожинкам» в Логойском районе

Пока на полях идет битва за урожай, а общий вес хлебного каравая растет, районы Минской области готовятся к проведению главного праздника тружеников села – «Дожинки-2025 », сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Логойском районе центром торжества станет агрогородок Октябрь. Готовиться к фестивалю начали еще в начале 2025 года. Обновили центральный парк: высадили цветочные композиции, молодые деревья, оборудовали новые зоны отдыха. Также привели в порядок дорожное покрытие. Внимание не только благоустройству – чтобы районные «Дожинки» прошли ярко, работники культуры готовят праздничную программу.

Анастасия Лапотко, главный режиссер Логойского районного центра культуры : Аграриев ждет невероятный праздник. Масштабный, с привлечением артистов местного значения, но также и звезд, не побоюсь этого слова, белорусской эстрады. Все готовятся, номера репетируются. Ждет насыщенная программа, в планах большая сцена, звук, световое оборудование и также завершится праздничное мероприятие большим салютом и лазерным шоу.

Владимир Ильинчик, председатель Октябрьского сельисполкома:

Производили мы вырезку кустарной растительности, опасных и аварийных деревьев. Особое внимание было уделено на наш парк, дендропарк, который расположен в агрогородке. Демонтированы были старые наши пешеходные дорожки, все обустроено, новые выложены из плитки, естественно, посадили кустарную растительность, деревья, туи.

Районный праздник хлеборобов пройдет 27 сентября. По традиции на фестивале подведут итоги уборочной-2025, состоится церемония чествования передовиков жатвы. Областной праздник Дожинок в 2025 году примет Заславль.