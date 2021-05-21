Прямой эфир

Система бронирования авиабилетов снова работает. В Национальном аэропорту Минск пояснили причину сбоя

21 мая 2021 11:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сбой в системе бронирования авиабилетов устранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Национальном аэропорту Минск сообщили, что утром возникла проблема у поставщика IT-услуг. 

Система бронирования авиабилетов снова работает. В Национальном аэропорту Минск пояснили причину сбоя-1

В системе бронирования, которой пользуются «Белавиа» и другие авиакомпании, произошел глобальный сбой. Сервис уже возобновил работу.

Система бронирования авиабилетов снова работает. В Национальном аэропорту Минск пояснили причину сбоя-4

Полтора часа регистрация и все остальные производственные операции проводились, что называется, в ручном режиме. Теперь проблема устранена.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Предабортное консультирование, предоставление жилья. Чем занимается Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»?
21 мая 2021 09:13

Предабортное консультирование, предоставление жилья. Чем занимается Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»?

Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение. Какие специальности востребованы в Беларуси?
21 мая 2021 08:51

Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение. Какие специальности востребованы в Беларуси?

Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах»
21 мая 2021 08:17

Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах»