Система бронирования авиабилетов снова работает. В Национальном аэропорту Минск пояснили причину сбоя

Новости Беларуси. Сбой в системе бронирования авиабилетов устранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Национальном аэропорту Минск сообщили, что утром возникла проблема у поставщика IT-услуг.

В системе бронирования, которой пользуются «Белавиа» и другие авиакомпании, произошел глобальный сбой. Сервис уже возобновил работу.