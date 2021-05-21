Система бронирования авиабилетов снова работает. В Национальном аэропорту Минск пояснили причину сбоя

Новости Беларуси. Сбой в системе бронирования авиабилетов устранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Национальном аэропорту Минск сообщили, что утром возникла проблема у поставщика IT-услуг.
Новости Беларуси. Сбой в системе бронирования авиабилетов устранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Национальном аэропорту Минск сообщили, что утром возникла проблема у поставщика IT-услуг.
В системе бронирования, которой пользуются «Белавиа» и другие авиакомпании, произошел глобальный сбой. Сервис уже возобновил работу.
Полтора часа регистрация и все остальные производственные операции проводились, что называется, в ручном режиме. Теперь проблема устранена.