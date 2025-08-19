Данилович: Беларусь и Иран стремятся к построению многополярного, справедливого мироустройства

Беларусь и Иран установили дипломатические отношения еще в 1993 году. Страны поддерживают высокий уровень политических контактов. Стоит напомнить, что Александр Лукашенко был в Тегеране трижды. Идет и тесное сотрудничество на различных международных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Беларусь и Иран являются немногими современными государствами мира, которые обладают реальным суверенитетом. Более того, я отмечу, что и Беларусь, и Иран стремятся к построению многополярного, справедливого мироустройства. И Беларусь, и Иран являются членами Шанхайской организации сотрудничества. Более того, Иран член БРИКС, а Беларусь имеет статус приглашенного партнера БРИКС. И это создает необходимую, прочную основу для развития взаимовыгодного сотрудничества в экономической, культурной и политической сферах.

Напомним, что президент Ирана в настоящее время находится с визитом в Ереване. Из Армении он прилетит к нам. Ранее иранская сторона заявила о намерении во время визита сосредоточиться на повышении роли частных компаний и продвижении уже достигнутых соглашений, в частности, совместных инвестиционных проектов.