МЧС проводит рейды в частном секторе перед началом отопительного сезона

Проверить готовность печного оборудования и внести рекомендации по исправлению недостатков. Перед началом отопительного сезона МЧС проводит рейды в частном секторе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Использование неисправного оборудования остается главной причиной пожаров в осенне-зимний период. В ходе таких рейдов спасатели проверяют состояние печной конструкции и дымовой заслонки. Обращают внимание и на наличие автономного пожарного извещателя. Напоминают об основных правилах безопасности.

Аркадий Козлов, житель агрогородка Тимковичи: Чистят каждый год. Тут сажа и все. Там сделано так, что она сама оседает. Когда газ не нужен в весенний, осенний период, подпалим – и нам спать прекрасно, тепло и хорошо.

Вадим Мордасевич, заместитель начальника Копыльского РОЧС:

Топку печей необходимо осуществлять под постоянным присмотром. Топку печей прекращать не менее, чем за два часа до отхода ко сну. Крайне не допускается перекаливать печь. Лучше топить ее понемногу несколько раз, чем один раз, но до красна. При пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по телефону 101 или 112.

Только в Копыльском районе с начала 2025 года произошло 25 пожаров, три человека погибли.