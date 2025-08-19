Развитие «зелёной» экономики – в Минске открылась Международная экологическая выставка

Это крупнейшая в стране площадка для обсуждения ключевых вопросов развития «зеленой» экономики, обмена передовым опытом и демонстрации достижений в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. В Минском международном выставочном центре BELEXPO представлены более 180 экспонентов.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: Достаточно насыщенная деловая программа, в том числе запланированы проведения открытого Координационного совета по обращению с отходами. Мы знаем, что эта тема достаточно актуальная, поэтому этому вопросу будет уделено отдельное внимание. Концептуальная и глобальная задача которой – достигнуть уровня использования отхода не ниже 90 % поэтапно к 2040 году.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

Вот те позитивные практики, те тренды, которые есть, реализуются в Республике Беларусь, они будут экстраполированы и восприняты в других странах Содружества, и в Российской Федерации, с которой мы граничим, и в рамках в целом нашего образования. Потому что это очень важно. Инновационные разработки, обмен опытом, практика, внедрение. Особенно это важно в Год благоустройства.

Экспозиция будет работать до четверга. Вход свободный после прохождения электронной регистрации на сайте выставки.