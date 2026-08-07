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Срывало кровлю и крушило машины – в Беларуси ликвидируют последствия непогоды

07 августа 2026 17:23
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Ночная стихия проверила на прочность многие регионы Беларуси. Мощный грозовой фронт со шквалистым ветром обрушился на страну, оставив без света почти полтысячи населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для ликвидации последствий урагана в республике мобилизовали все силы. Спасатели, энергетики, коммунальные службы – было задействовано более 450 единиц техники и 30 передвижных дизельных электростанций. 

Как страна справилась с ударом стихии – в сюжете наших корреспондентов.

Срывало кровлю и крушило машины – в Беларуси ликвидируют последствия непогоды-2
Срывало кровлю и крушило машины – в Беларуси ликвидируют последствия непогоды-3

Сорванные крыши, поваленные деревья и оборванные ЛЭП. Мощный ураган ударил по Беларуси. От стихии пострадали более 440 населенных пунктов. Сильнее всего задело Минскую, Витебскую, Гродненскую и Гомельскую области. Ликвидация последствий идет в круглосуточном режиме. 

Более 340 аварийно-восстановительных бригад задействованы в ликвидации последствий непогоды в Беларуси.

Срывало кровлю и крушило машины – в Беларуси ликвидируют последствия непогоды-5

Основной удар принял центральный регион. В Минской области было временно обесточено почти 300 населенных пунктов и 32 фермы. Из-за завалов на дорогах встали поезда. Эпицентром стихии стала Вилейщина. Здесь ураган снес крыши без малого 200 домов. Около 120 населенных пункта остались без света. Местные жители до сих пор приходят в себя от пережитого кошмара.

Ликвидация последствий непогоды: спецотряд «ЗУБР» и курсанты МЧС направлены в Вилейский район.

Для устранения повреждений в Вилейском районе работали порядка 800 человек и 200 единиц техники.

Срывало кровлю и крушило машины – в Беларуси ликвидируют последствия непогоды-7
Срывало кровлю и крушило машины – в Беларуси ликвидируют последствия непогоды-8

В Витебской области гул бензопил не смолкал с самого утра. Спасатели и коммунальщики расчищали заблокированные дворы и трассы. Стихия крушила легковушки и срывала кровли. На ликвидацию ЧП бросили около 200 человек и 60 единиц спецтехники. Только сотрудники МЧС и дорожные службы убрали более 200 аварийных стволов. Помогают специалистам и неравнодушные местные жители.

Срывало кровлю и крушило машины – в Беларуси ликвидируют последствия непогоды-10

Ситуация под контролем: в Витебской области устраняют последствия непогоды.

Слаженная работа всех служб помогла оперативно вернуть пострадавшие населенные пункты к привычной жизни. Главное – удалось избежать серьезных травм и трагедий среди людей. Сейчас экстренные ведомства продолжают дежурство в круглосуточном режиме.

Подробнее в видео.

# Природные катаклизмы # ЧП # Погода в Беларуси

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