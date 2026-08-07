Срывало кровлю и крушило машины – в Беларуси ликвидируют последствия непогоды

Ночная стихия проверила на прочность многие регионы Беларуси. Мощный грозовой фронт со шквалистым ветром обрушился на страну, оставив без света почти полтысячи населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для ликвидации последствий урагана в республике мобилизовали все силы. Спасатели, энергетики, коммунальные службы – было задействовано более 450 единиц техники и 30 передвижных дизельных электростанций. Как страна справилась с ударом стихии – в сюжете наших корреспондентов.

Сорванные крыши, поваленные деревья и оборванные ЛЭП. Мощный ураган ударил по Беларуси. От стихии пострадали более 440 населенных пунктов. Сильнее всего задело Минскую, Витебскую, Гродненскую и Гомельскую области. Ликвидация последствий идет в круглосуточном режиме. Более 340 аварийно-восстановительных бригад задействованы в ликвидации последствий непогоды в Беларуси.

Основной удар принял центральный регион. В Минской области было временно обесточено почти 300 населенных пунктов и 32 фермы. Из-за завалов на дорогах встали поезда. Эпицентром стихии стала Вилейщина. Здесь ураган снес крыши без малого 200 домов. Около 120 населенных пункта остались без света. Местные жители до сих пор приходят в себя от пережитого кошмара. Ликвидация последствий непогоды: спецотряд «ЗУБР» и курсанты МЧС направлены в Вилейский район. Для устранения повреждений в Вилейском районе работали порядка 800 человек и 200 единиц техники.

В Витебской области гул бензопил не смолкал с самого утра. Спасатели и коммунальщики расчищали заблокированные дворы и трассы. Стихия крушила легковушки и срывала кровли. На ликвидацию ЧП бросили около 200 человек и 60 единиц спецтехники. Только сотрудники МЧС и дорожные службы убрали более 200 аварийных стволов. Помогают специалистам и неравнодушные местные жители.