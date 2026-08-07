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Ликвидация последствий непогоды: спецотряд «ЗУБР» и курсанты МЧС направлены в Вилейский район

07 августа 2026 11:12
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Спецотряд «ЗУБР» и курсанты Университета гражданской защиты МЧС направлены в Вилейский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ликвидация последствий непогоды: спецотряд «ЗУБР» и курсанты МЧС направлены в Вилейский район-2

Они помогут в устранении последствий ночной непогоды. Этот регион сильнее остальных пострадал от грозового фронта. В целом же по стране к ликвидации разрушений привлечены более 170 единиц техники и 600 специалистов МЧС, Минэнерго, дорожных и лесных хозяйств.

Ликвидация последствий непогоды: спецотряд «ЗУБР» и курсанты МЧС направлены в Вилейский район-4

Игорь Ходанович, начальник главного управления ГСЧС и ГО МЧС Беларуси:
В результате непогоды зафиксировано 280 падений деревьев. Повреждено 14 автомобилей. Наиболее сложная обстановка сложилась в Минской области. В результате падения дерева травмирован ребенок 2018 года рождения. На сегодняшний час отпущен на амбулаторное лечение. Также зафиксирована задержка двух поездов в Молодечненском районе, а в Вилейском районе – ограничение движения на двух автодорогах. На данный момент все последствия устранены.

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