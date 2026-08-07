Ситуация под контролем: в Витебской области устраняют последствия непогоды

Во многих регионах Беларуси нарушено электроснабжение из‑за гроз и ветра: ведутся восстановительные работы. Не обошла стороной стихия и Витебскую область. Упавшие деревья повредили десятки кровель, четыре легковых автомобиля и заблокировали выезды из дворов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ликвидации завалов в регионе задействованы около 200 человек и 60 единиц техники от МЧС и коммунальных служб. С улиц, дорог и дворов уже убрано и вывезено более 200 аварийных деревьев.

Территория детского сада. Последствия урагана. Упало дерево, береза длинная. Приехало МЧС, оперативно все разрезали. Теперь удаляем оставшиеся деревья. Много листьев, веток много поломало. Все убираем.

Сильные ливни и грозы привели к перебоям в электроснабжении. Специалисты работают в круглосуточном режиме. От жителей региона принято более ста пятидесяти заявок, на ликвидацию аварий мобилизованы дополнительный персонал и техника.

Такой ветер-вихрь прошел, закрутился, прямо сверху он начался или снизу, не знаю. Там вообще деревья ложились.

Сергей Посохов, исполняющий обязанности генерального директора РУП «Витебскэнерго»:

Большие отключения у нас произошли в основном в Докшицком и Поставском районах. А остальные распределились равномерно – по два-три отключения. В настоящий момент у нас проблемы по 60 населенным пунктам. Но это не значит, что они полностью отключены, где-то частично. Работают 75 бригад, 272 человека и 95 единиц техники.

До конца дня электроснабжение планируют восстановить во всех населенных пунктах Витебской области. Кроме того, местные ремонтные бригады выехали на подмогу коллегам в Минскую область.