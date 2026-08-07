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Ситуация под контролем: в Витебской области устраняют последствия непогоды

07 августа 2026 13:47
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Во многих регионах Беларуси нарушено электроснабжение из‑за гроз и ветра: ведутся восстановительные работы. Не обошла стороной стихия и Витебскую область. Упавшие деревья повредили десятки кровель, четыре легковых автомобиля и заблокировали выезды из дворов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация под контролем: в Витебской области устраняют последствия непогоды-2

На ликвидации завалов в регионе задействованы около 200 человек и 60 единиц техники от МЧС и коммунальных служб. С улиц, дорог и дворов уже убрано и вывезено более 200 аварийных деревьев.

Снесенные крыши и оборванные провода: в регионах Беларуси ликвидируют последствия удара стихии.

Ситуация под контролем: в Витебской области устраняют последствия непогоды-4

Территория детского сада. Последствия урагана. Упало дерево, береза длинная. Приехало МЧС, оперативно все разрезали. Теперь удаляем оставшиеся деревья. Много листьев, веток много поломало. Все убираем. 

Ситуация под контролем: в Витебской области устраняют последствия непогоды-6

Такой ветер-вихрь прошел, закрутился, прямо сверху он начался или снизу, не знаю. Там вообще деревья ложились.

Сильные ливни и грозы привели к перебоям в электроснабжении. Специалисты работают в круглосуточном режиме. От жителей региона принято более ста пятидесяти заявок, на ликвидацию аварий мобилизованы дополнительный персонал и техника.

Ситуация под контролем: в Витебской области устраняют последствия непогоды-8

Сергей Посохов, исполняющий обязанности генерального директора РУП «Витебскэнерго»:
Большие отключения у нас произошли в основном в Докшицком и Поставском районах. А остальные распределились равномерно – по два-три отключения. В настоящий момент у нас проблемы по 60 населенным пунктам. Но это не значит, что они полностью отключены, где-то частично. Работают 75 бригад, 272 человека и 95 единиц техники.

До конца дня электроснабжение планируют восстановить во всех населенных пунктах Витебской области. Кроме того, местные ремонтные бригады выехали на подмогу коллегам в Минскую область.

Ликвидация последствий непогоды: спецотряд «ЗУБР» и курсанты МЧС направлены в Вилейский район.

# Погода в Беларуси # Ураган

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