Более 340 аварийно-восстановительных бригад задействованы в ликвидации последствий непогоды в Беларуси

Вместе со спасателями на ликвидацию последствий урагана брошены максимальные силы энергетиков. Свыше 340 аварийно‑восстановительных бригад устраняют повреждения по всей стране. Работы ведутся почти в 300 населенных пунктах. Задействовано более 450 единиц техники и 30 передвижных дизельных электростанций. Причина большинства отключений – падение деревьев на линии электропередачи. Ремонтные бригады принимают все меры, чтобы оперативно устранить неполадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Шевалдин, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:

Принимаются все необходимые меры для максимального оперативного восстановления электроснабжения потребителей. Работы будут вестись до полного восстановления системы и подачи электроэнергии каждому конечному потребителю. Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, которые активно участвуют в уборочной кампании, проходящей сейчас в нашей стране.

Энергетики напоминают о безопасности: к упавшим проводам нельзя подходить ближе 8 метров. О повреждениях необходимо немедленно сообщать по единому номеру 115.