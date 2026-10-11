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Новости по тегу #Природные катаклизмы

Около 40 домов в Непале разрушены в результате мощного паводока
11 октября 2026 09:00

Около 40 домов в Непале разрушены в результате мощного паводока

В США более 880 тысяч потребителей остались без света из-за урагана «Исаиас»
10 октября 2026 13:55

В США более 880 тысяч потребителей остались без света из-за урагана «Исаиас»

Более 10 человек пострадали из-за торнадо на Сицилии
10 октября 2026 12:16

Более 10 человек пострадали из-за торнадо на Сицилии

В Таиланде наводнение унесло жизни по меньшей мере 8 человек
01 октября 2026 09:17

В Таиланде наводнение унесло жизни по меньшей мере 8 человек

В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за масштабных наводнений
26 сентября 2026 10:36

В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за масштабных наводнений

Более 40 человек получили травмы в результате проливных дождей в Японии
10 сентября 2026 07:19

Более 40 человек получили травмы в результате проливных дождей в Японии

В Непале объявлен день траура в память о жертвах наводнения
07 сентября 2026 09:32

В Непале объявлен день траура в память о жертвах наводнения

Оползень на границе Китая и Непала унес жизни более 1,3 тыс. человек
07 сентября 2026 09:19

Оползень на границе Китая и Непала унес жизни более 1,3 тыс. человек

Извержение вулкана Семеру произошло в Индонезии
06 сентября 2026 14:24

Извержение вулкана Семеру произошло в Индонезии

После катастрофического наводнения в Непале продолжаются поисково-спасательные работы
31 августа 2026 16:56

После катастрофического наводнения в Непале продолжаются поисково-спасательные работы

В Непале пытаются спасти из туннелей сотни работников ГЭС
31 августа 2026 14:05

В Непале пытаются спасти из туннелей сотни работников ГЭС

Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 903 человек
31 августа 2026 07:33

Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 903 человек