Новости по тегу #Природные катаклизмы

Ученые предупреждают, что таяние ледников делает регион все более уязвимым. Разрушительные паводки повторяются здесь с пугающей регулярностью.
Ураган «Исаиас» достиг американского побережья.
Вихрь с порывами ветра свыше 100 километров в час возник внезапно. На своем пути он сметал все, что попадалось, вызвав панику среди местных жителей.
Затоплены 28 провинций, пострадали около 2 миллионов жителей.
Там за несколько дней выпало до 300 миллиметров осадков.
Около 200 автомобилей повреждены, затоплены трассы и железнодорожные пути.
Число погибших превысило 1300 человек. Государственные флаги в стране приспущены, а жители приходят в храмы молиться о спасении близких.
Спасательные работы продолжаются по обе стороны границы.
В Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Семеру.
По словам властей, сейчас главные усилия спасателей направлены на поиск более 900 рабочих, которые, предположительно, заблокированы в туннелях подземных помещений 11 ГЭС.
В Непале удалось спасти 10 461 человек.
Ранее сообщалось о более 2 тыс. человек, которые числятся пропавшими без вести.
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