От политики до защиты экологии! Гендиректор ФАО назвал Беларусь примером баланса во всем

Любые попытки изолировать Беларусь и ввести санкционные ограничения контрпродуктивны – они напрямую бьют по глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием.

Беларусь способна прокормить до 100 миллионов человек в будущем и уже сейчас играет стратегическую роль в глобальной продовольственной безопасности. Об этом по итогам встречи с Президентом Беларуси заявил Цюй Дунъюй. Гость назвал встречу глубоко профессиональной. В центре внимания были уникальные позиции Минска: от поставок продуктов питания до экспорта калийных удобрений, где Республика стабильно занимает третью строчку в мире.

Цюй Дунъюй, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО):

Мы также обсуждали партнерство между Министерством сельского хозяйства Беларуси и ФАО. Мы обсуждали, как нарастить сотрудничество, потому что для нас оно действительно важно. Ведь Беларусь является примером баланса во всем: политика, стабильность, защита экологии и многих других процессов. В Беларуси живут прекрасные люди, что еще более важно, у Беларуси огромный потенциал. И я от всей души желаю этому потенциалу реализоваться. У вас есть мир, есть стабильность, есть гармония, а это дорогого стоит. Вы должны гордиться, что вы белорусы.