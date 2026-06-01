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От политики до защиты экологии! Гендиректор ФАО назвал Беларусь примером баланса во всем

01 июня 2026 13:47
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Любые попытки изолировать Беларусь и ввести санкционные ограничения контрпродуктивны – они напрямую бьют по глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием.

От политики до защиты экологии! Гендиректор ФАО назвал Беларусь примером баланса во всем-2

Беларусь способна прокормить до 100 миллионов человек в будущем и уже сейчас играет стратегическую роль в глобальной продовольственной безопасности. Об этом по итогам встречи с Президентом Беларуси заявил Цюй Дунъюй. Гость назвал встречу глубоко профессиональной. В центре внимания были уникальные позиции Минска: от поставок продуктов питания до экспорта калийных удобрений, где Республика стабильно занимает третью строчку в мире. 

От политики до защиты экологии! Гендиректор ФАО назвал Беларусь примером баланса во всем-4

Цюй Дунъюй, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО):
Мы также обсуждали  партнерство между Министерством сельского хозяйства Беларуси и ФАО. Мы обсуждали, как нарастить сотрудничество, потому что для нас оно действительно важно. Ведь Беларусь является примером баланса во всем: политика, стабильность, защита экологии и многих других процессов. В Беларуси живут прекрасные люди, что еще более важно, у Беларуси огромный потенциал. И я от всей души желаю этому потенциалу реализоваться. У вас есть мир, есть стабильность, есть гармония, а это дорогого стоит. Вы должны гордиться, что вы белорусы.

От политики до защиты экологии! Гендиректор ФАО назвал Беларусь примером баланса во всем-6

История официальных отношений Беларуси и Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций насчитывает больше 20 лет. За это время дипломатический статус взаимодействия заметно вырос. Практический пакет сотрудничества уже превысил 2 миллиона долларов. Сегодня в фокусе внимания четыре актуальных проекта. Речь идет о цифровизации фермерских хозяйств, продвижении национальных брендов, поддержке биоразнообразия и интеграции молодежи в сельское хозяйство.

# Александр Лукашенко # Цюй Дунъюй # ООН

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