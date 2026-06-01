Лукашенко: Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием

Любые попытки изолировать Беларусь и ввести санкционные ограничения контрпродуктивны – они напрямую бьют по глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск готов расширять сотрудничество с международными институтами, чтобы не допустить мирового дефицита продуктов питания. Беларусь традиционно выступает одним из ключевых доноров стабильности на продовольственной карте планеты. Наш аграрный сектор, передовые технологии и машиностроение позволяют не только обеспечивать себя, но и помогать другим регионам, в том числе обучая специалистов. Однако из-за обострения геополитических процессов мир столкнулся с серьезной нехваткой как самого продовольствия, так и минеральных удобрений, что ставит под удар будущий урожай зерновых.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей Земле.

Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологий и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное – мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса, и не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане, имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечении граждан, ну, например, Африки.

Цюй Дунъюй высоко оценил потенциал белорусского агропромышленного комплекса. Глава ФАО отметил, что опыт нашей страны в модернизации сельского хозяйств и подготовке квалифицированных кадров может стать ориентиром для многих развивающихся государств. Руководитель профильной структуры подчеркнул: пока одни лишь декларируют намерения, Беларусь реально помогает закрывать дефицит продовольствия, в том числе в африканских странах. Цюй Дунъюй противопоставил конкретные действия Минска пустой риторике западных оппонентов.