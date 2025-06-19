Прямой эфир

КГК принимает звонки по вопросам наведения и поддержания порядка в лесах

19 июня 2025 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Комитет госконтроля проведет сегодня, 19 июня, «горячую» линию. Сообщения на короткий номер 191 принимаются по вопросам наведения и поддержания порядка в лесах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК принимает звонки по вопросам наведения и поддержания порядка в лесах-2

Проинформировать можно о фактах наличия неубранной ветровально-буреломной древесины; местах расположения заготовленной лесопродукции, приходящей в негодность. Также на карандаш возьмут информацию о незаконной вырубке леса и вывозке древесины; загрязнении лесного фонда отходами, наличии свалок, сбросов канализационных стоков. Сообщения принимаются по телефону с 9 до 13 и с 14 до 17 часов, а также в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.

# Комитет госконтроля

Другие новости рубрики

Все новости
Конференция идеологических аппаратов состоялась в Военной академии Беларуси
19 июня 2025 07:05

Конференция идеологических аппаратов состоялась в Военной академии Беларуси

В Минске стартовали международные соревнования на Кубок Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта
19 июня 2025 06:57

В Минске стартовали международные соревнования на Кубок Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта

К новому учебному году в Минской области обновят 29 школьных стадионов
19 июня 2025 06:54

К новому учебному году в Минской области обновят 29 школьных стадионов