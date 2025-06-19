Из-за отключения электричества во Франции были отменены десятки рейсов

Чрезвычайное происшествие во Франции нарушило движение скоростных поездов «Евростар», соединяющих Париж с Брюсселем, Амстердамом и Лондоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за отключения электричества отменены десятки рейсов. На вокзалах застряли тысячи пассажиров. Сотни людей оказались заблокированы в составах, которые остановились в тоннелях. На устранение аварии потребовалось несколько часов. График движения поездов удалось восстановить только к вечеру. Руководство «Евростар» объяснило ЧП техническими проблемами.